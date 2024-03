La notte dei pupazzi in biblioteca

Indirizzo non disponibile

In Brianza arriva la notte dei pupazzi. Un'iniziativa che si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA e poi in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai che adesso approda anche nella Biblioteca Civica di Muggiò.

L'appuntamento è per giovedì 11 aprile dalle 16. "Aspettiamo i bambini con i loro pupazzi per leggere una storia insieme. I pupazzi rimarranno da noi per due notti e potranno essere ritirati la mattina di sabato 13 aprile" spiegano dal comune di Muggiò.

Come funziona? Tutti i bambini e le bambine sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore per fargli vivere un’avventura notturna in biblioteca insieme ad altri pupazzi. Ad ogni pupazzo verrà messa una piccola targhetta con il loro nome e quello del loro bambino.