La notte bianca dei saldi in Brianza

Sfilata di moda, pony per il battesimo della sella, gonfiabili e negozi aperti. A Villasanta sabato 6 luglio va in scena la notte dei saldi. L'evento, denominato Musica e Shopping, a partire dalle 18 tra via Confalonieri, via Mazzini, piazza Gervasoni e piazza Camperio prevede intrattenimento musicale, proposte culinarie, una sfilata di moda, gonfiabili per i più piccoli e battesimo della sella e un'esposizione di aut d'epoca. Qui il programma nel dettaglio.