Nel parco in Brianza a guardare le stelle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Aspettando la notte di San Lorenzo al Parco Tittoni di Desio. Per martedì 9 agosto è in programma una serata dedicata al relax e all'osservazione del cielo. "Porta un telo e vieni a guardare le stelle in Tittoni insieme al Gruppo Astrofili Villasanta che metterà a disposizione i propri telescopi" invitano gli organizzatori.

L'area apre alle 21 e i cancelli chiuderanno alla una. L'ingresso è libero.