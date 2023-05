Musica, poesia e danza: l'incantesimo dei Notturni al Roseto della Villa Reale

Torna a Monza l'appuntamento con i Notturni al Roseto della Villa Reale. Le due serate sono in programma sabato 27 e domenica 28, dalle 21.30 fino a mezzanotte, nell'ambito del festival Monza Visionaria a cura di Musicamorfosi.

In città ci si lascia conquistare ancora dall’incantesimo dei Notturni al Roseto della Villa Reale (ingresso 5/7 euro, prenotazioni sul sito www.monza visionaria.it): due notti magiche di note e visioni per tornare, dopo tre anni di assenza, a inebriarsi e perdersi tra i profumi e i colori di un luogo unico. Con la musica jazz e le sue mille sfaccettature a fare da protagonista: dall’old jazz al lindy hop tutto da ballare, dai ritmi latinos dei Mariachi Messicani al jazz divino di Emong e del quartetto del vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris, dalla struggente poesia nippoelvetica di Yumi Ito e Szymon Mika al mantra di “Jesus’ Blood”, dai vortici danzanti di New Orleans e a una molteplicità di sorprese tutte da scoprire tra le meraviglie floreali del Roseto “Niso” Fumagalli della Reggia di Monza.