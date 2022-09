Il NurSind Care Film Festival (NCFF) raggiunge quota cinque. Con cortometraggi sempre più professionali e coinvolgenti provenienti da tutto il mondo. Adesso per la Giuria (formata dal Direttivo Provinciale NurSind Monza e Brianza) inizia l’arduo lavoro di selezione per arrivare alla cerimonia di premiazione in programma il 30 ottobre a Monza.

Il primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema del “prendersi cura” è nato in Brianza cinque anni fa dalla passione del direttore artistico Vincenzo Raucci (infermiere laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con Master universitario in Management nelle Organizzazioni Sanitarie e coordinatore del Centro Psico Sociale di Monza) da sempre appassionato di cinema e di scrittura. Un Festival internazionale nato all’interno del NurSind di Monza e Brianza, il maggiore sindacato degli infermieri e delle ostetriche presente in Italia. In questi anni il NurSind Care Film Festival è cresciuto e non si è mai fermato, attraversando anche il tunnel dell’emergenza sanitaria e della pandemia, tanto che nella passata edizione sono state numerose le produzioni ispirate proprio a quei mesi terribili durante i quali gli infermieri e i medici hanno lottato in prima linea per sconfiggere quello che, all’inizio, era un virus sconosciuto.

Anche quest’anno la manifestazione - che è il primo Festival di cortometraggi nato a Monza - ha riscosso un grande interesse. Sono quasi un centinaio i cortometraggi inviati, una decina anche dall’estero (con produzioni realizzate in Spagna, Francia, Iran e altri Paesi). Nelle prossime settimane la giuria effettuerà una prima selezione con la scelta dei 12 cortometraggi che arriveranno in finale e che verranno proiettati durante la serata di premiazione in programma il 30 ottobre in Sala Maddalena (Monza, vicolo Santa Maddalena). Durante la serata verranno assegnati premi e menzioni.

“In questi anni il NurSind Care Film Festival è cresciuto - commenta il direttore artistico Vincenzo Raucci -. Accanto alle produzioni amatoriali, alcune di ottima qualità, ci sono anche quelle degli addetti ai lavori. Anche i grandi professionisti hanno deciso di approcciarsi al delicato tema del ‘prendersi cura’ con la realizzazione o proprio la produzione di corti che partecipano al concorso. Quest’anno, tra le firme più importanti, abbiamo anche quella di Massimo Dapporto”.

Quest’anno il Festival verrà trasmessa anche sulla piattaforma WeShort, specializzata nei cortometraggi.