Torna l'appuntamento con l'Oktoberfest in Brianza. A Seveso da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre torna l'appuntamento con la festa dedicata alla birra e alla cucina bavarese. L'area sarà accessibile dalle 19 per la cena e a partire dalle 21.30 sono in programma live show e musica.

La festa si terrà nell'area di via Redipuglia, presso il centro polifunzionale. La manifestazione è in programma anche in caso di pioggia perchè la struttuta è al coperto.