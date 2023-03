Orchestra Felice diretta da Felice Clemente e Karima in concerto

Il 29 aprile 2023 alle 21, presso il Teatro San Giuseppe di Brugherio, si terrà un Concerto dell’Orchestra Felice, orchestra giovanile diretta dal maestro Felice Clemente e Karima Ammar, una delle voci più intense del panorama italiano e internazionale.

Una compagine più unica che rara di giovanissimi musicisti tra i 14 e i 18 anni animati dalla grande passione per la musica, la bellezza e il sogno di diventare anime migliori e di allargare i propri orizzonti attraverso l'arte, incontra la nota cantante Karima in un connubio di influenze musicali che hanno come matrice e radice il jazz e la musica afro-americana e di brani molto noti che appartengono a tutti noi e alla nostra storia.



Per informazioni e prenotazioni: info@orchestrafelice.it; prenotazioni@orchestrafelice.it; www.teatrosangiuseppeonline.it