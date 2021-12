Il Paese di Natale a Cesano Maderno

A Cesano l'8 dicembre arrivano i mercatini di Natale con negozi aperti, musica e iniziative per grandi e piccini. Numerose le attività in programma, dagli stand di artigiani e commercianti all’allestimento di una mostra di artigianato presso l’Antica Chiesa di Santo Stefano - Auditorium Paolo e Davide Disarò, dai mercatini natalizi negli spazi offerti alle associazioni e agli artigiani/commercianti alla sfilata di moda in via Borromeo, dall’organizzazione di uno spettacolo natalizio itinerante alla realizzazione del Paese di Babbo Natale e all’allestimento della Grande Sfera Magica in Piazza Facchetti per la gioia dei bimbi che potranno portare le letterine a Babbo Natale. Sono inoltre previste esibizioni del Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" Binzago e una mostra di auto e moto d’epoca in via Dante.

Per facilitare lo svolgimento di tutte queste attività, saranno chiuse al traffico una serie di strade: via Borromeo (nel tratto compreso da via Cantù a via Torrazzo), via Sant’Antonio, via Nazario Sauro, via IV Novembre, Piazza Vittorio Veneto, via Silvio Pellico (nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Curti Lupi), Corso Libertà (fino a Via Parini), via Dante (fino a via Cardinal Ferrari), via Torrazzo (nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Milano), via Volta (nel tratto compreso tra Corso Libertà e la Stazione). Per tutta la giornata, dalle ore 10.00 alle ore 21:00, il centro storico sarà chiuso per favorire la partecipazione dei commercianti e dei cittadini.

L’evento si chiama “A Cesano si accende il Natale” ed in effetti tutto è stato pensato per rendere magica l’atmosfera natalizia e, nello stesso tempo, dare impulso alle attività economiche, con i negozi aperti, le bancarelle, gli spazi per le associazioni, le varie sfilate lungo le vie e le piazze cittadine, le mostre, la musica e le luminarie che si accenderanno su tutto il territorio.

“Abbiamo voluto questo evento dell’8 dicembre - spiega l’assessora al Commercio Marianna Ballerini - con l’obiettivo di supportare le attività commerciali in un momento ancora difficile a causa dell’emergenza sanitaria e, insieme, di realizzare iniziative attraenti per i cittadini volte anche al rilancio del commercio, in linea con il progetto esposto la scorsa primavera denominato “Ripartiamo insieme” che ha già visto la realizzazione di alcuni interventi. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzare questo evento, gli Uffici e la Comandante Francesca Telloli, la Croce Bianca, i commercianti e le associazioni. Gli esercizi commerciali, l’artigianato, le piccole e medie imprese devono poter ripartire. Credo che rendere più vivace la città, in particolare nel periodo natalizio che ha quell’atmosfera magica e che è da sempre centrale per il settore del commercio, sia un sostegno utile, che aiuta anche la coesione sociale, il sentimento di appartenenza ad una comunità che più sarà unita più potrà mettere in campo le sue migliori energie per ripartire e raggiungere traguardi positivi”.