"Invito a palazzo”: Touring Club Italiano invita a scoprire le meraviglie di Palazzo Arese Borromeo

Dal 16 al 19 giugno i luoghi aperti dal Touring Club Italiano grazie ai suoi soci volontari si animano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura beni accessibili a tutti.



Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 18:30, Touring Club Italiano invita a scoprire la ricchezza di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. Un evento esclusivo nella sontuosa residenza del Conte Bartolomeo III Arese, che per l'occasione aprirà al pubblico le sale del piano nobile splendidamente affrescate, in una successione di ambienti tra i quali la Boscareccia, il Salone dei Fasti Romani e la Galleria della Arti Liberali. Inoltre, in occasione dell’iniziativa Sotto le Stelle, si apriranno eccezionalmente le porte di alcune sale non restaurate per “Il Palazzo svelato”: la Sala delle Colonne, la Sala delle Marine e la Sala del Castello, nella quale il Castello Sforzesco di Milano si presenta nell’aspetto che possedeva durante la dominazione spagnola, quando l’edificio militar-nobiliare era circondato da una fortificazione a stella a dodici punte.



Il percorso si concluderà nella Loggia del Palazzo: qui, nella luce del crepuscolo e con un meraviglioso affaccio sulla veduta prospettica del Parco Borromeo, si godrà di un raffinato cocktail a tema “tramonto rosa”, accompagnato dalle eleganti note dell’arpa.