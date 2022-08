Palio dei carri biblici fiorati

La sfilata dei carri fiorati, la festa e il luna park. A Bellusco torna l'appuntamento con il Palio di Santa Giustina. Le iniziative prenderanno il via sabato 27 agosto con un apericena solidale e una serata musicale. La manifestazione proseguirà poi sabato 3 e domenica 4 settembre con mostre e concerti. Da venerdì 9 settembre prenderanno il via le iniziative dedicate ai più piccoli. Alle 21 per le vie della città ci sarà la sfilata dei carri. Domenica tra via Dante e via Bergamo ci saranno mercatini con bancarelle e cucine on the road che proporranno gustose prelibatezze street food. A chiudere la giornata di festa ci sarà uno spettacolo pirotecnico.

In piazza Libertà per tutti i giorni della festa sarà presente il Luna Park. Di seguito il programma nel dettaglio.