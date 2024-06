Palio di Desio

A Desio è tutto pronto per la 34° edizione del Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica della famosa battaglia del 1277, divenuto uno degli appuntamenti più attesi sul territorio, soprattutto quest’anno in cui cade il centenario del titolo di Città di Desio.

11 nobili Contrade che si sfideranno durante il tradizionale appuntamento: sabato 1° giugno avrà luogo l’investitura dei Maestri di Contrada e il giuramento dei Contradaioli), mercoledì 12 giugno alle ore 21.30 in programma in piazza Conciliazione l'iniziativa "Aspettando il Palio", uno spettacolo a tema medievale dal titolo "Solstizio d'estate", a cura del Teatro dell'Aleph, e domenica 16 giugno 2024 si svolgerà invece il vero e proprio Palio, presso Villa Cusani Traversi Tittoni, piazza Conciliazione e le vie del centro storico.

La storia del Palio

Nato nel 1989 come rievocazione della Battaglia di Desio del 1277 tra le milizie delle famiglie nobiliari dei Torriani e dei Visconti per il dominio e l’egemonia dei territori del comprensorio milanese, è diventato uno degli eventi culturali principali della città. Nonostante non fosse considerata al pari delle tante battaglie minori combattute nell’Italia del XIII secolo, risulta decisiva nel passaggio da comune a signoria per la città di Milano. La manifestazione ha progressivamente attirato l'interesse di un pubblico sempre più ampio, grazie anche al fatto che si compone di diversi momenti di condivisione.

Il programma

Durante la presentazione dell’evento è stata estratta la griglia di partenza. La disposizione: San Pietro e Paolo – San Giovanni – San Giorgio – San Carlo – Busasca – San Pietro al Dosso – Dugana – Foppa – Bassa – Piazza – Prati.

Le motivazioni che hanno dato a Desio il titolo di città:

• Le ottime condizioni dei servizi pubblici

• L’aspetto estetico del paese

• La dotazione dei servizi di acqua, luce, gas fognature e lavaggio strade

• Avere trenta pompieri ed altrettanti operatori della Croce Verde

• Costituire capoluogo di mandamento

• Essere sede di Pretura e Ufficio del Registro

• La qualità dei locali scolastici, pubblici e privati, che offrivano una significativa proposta di istruzione e formazione

• Avere due asili d’infanzia ed un orfanotrofio femminile

• Avere un ospedale in grado di accogliere 80 posti letto

• Essere un centro industriale di primaria importanza

• Ospitare un mercato cittadino di merci e bestiame

• Avere un campo di tiro a segno ed una sezione dell’associazione Combattenti

• Essere destinato a divenire capolinea della tramvia elettrica che collega a Milano

• La recente realizzazione un caseggiato di case popolari (è quello posto in via Pallavicini alla confluenza con via Diaz)

• Possedere un cimitero cui ai accede tramite un elegante viale delle Rimembranze

• Avere due importanti edifici sacri quali la Basilica ed il Santuario del Crocifisso

• Avere servizi di pompe funebri, bagni pubblici e lavatoi.

• Ospitare la monumentale residenza del Presidente del Senato Tommaso Tittoni che “vedrebbe con tutto piacere la concessione della onorificenza”

• La storia cittadina contrassegnata dalla battaglia del 21 gennaio 1277

• Il fatto “saliente” di aver dato i natali a Pio XI che “sicuramente gradirebbe che la sua borgata fosse elevata al grado che riteniamo spettarle”.