Palio di Meda: installazioni, pioggia colorata e fiaccolata

Un Palio diverso. Diffuso.

"L’Associazione Palio di Meda ha deciso di non rimanere ferma a guardare lo scorrere degli eventi e pertanto propone edizioni straordinarie del Palio 2021, bloccato a causa della situazione sanitaria in cui ci troviamo. Si è pensato a tanti piccoli eventi diversi per ricordare la settimana più bella dell'anno, quella che colora la nostra città" hanno fatto sapere dall'Associazione che ha organizzato un calendario di appuntamenti per celebrare la manifestazione.

BRICIOLE DI PALIO: dal 30 agosto al 4 Settembre appariranno delle installazioni che rappresentano i giochi del palio. Chiunque può andare a cercarle per Meda e chiunque potrà scattare delle fotografie e taggare sui social @paliodimeda.

- FIACCOLATA E INSTANT PALIO: dopo la classica fiaccolata che partirà da Imbersago per arrivare alla Chiesa S. Maria Nascente chiediamo a tutti (anche chi non ha partecipato alla fiaccolata) di munirsi di maschera e boccaglio perché lanceremo le polveri Holi per creare il quadro del palio 2021!

- URBAN PALIO: dal 6 al 12 settembre tutti i pomeriggi (dalle 15.00 alle 19.00) saremo nel parcheggio dei Giardini Franco Fusetti (dietro le scuole Traversi) per colorare la piazza e renderla unica!

- APERIPALIO: sabato 11 settembre in via Gagarin vi aspettiamo dalle 18.30 alle 23.00 per una serata ricca di cibo con street food e buona musica!

L’ingresso sarà su prenotazione con posti limitati e sarà necessario esibire il green pass all'entrata. Prenotazioni al numero whatsapp 366 9826 163 oppure al link https://forms.gle/LieX2J5QKYXVBa6i6 o possibilità di scansionare il QR code.