Palio degli Zoccoli a Desio

Il 32esimo Palio degli Zoccoli è in porgramma a Desio sabato 5 giugno. Il giorno del Palio i seicento figuranti con i loro tipici costumi, tra cui armigeri, dame e cavalieri, rievocano le origini delle 11 contrade storiche della città, condotte da Ottone Visconti. Non manca lo sconfitto, Napo della Torre, rinchiuso in una gabbia trainata da una coppia di buoi.



Il corteo storico parte da Villa Cusani-Traversi-Tittoni e sfila lungo le principali vie della città per raggiungere piazza Conciliazione, luogo della disputa del Palio. Qui undici coppie di atleti in rappresentanza delle contrade, con gli zoccoli ai piedi si sfidano in una corsa a staffetta intorno alla piazza e alla basilica per aggiudicarsi l’ambito vessillo.

La sfilata a partire dalle 18 coinvolgerà via Lampugnani, S.Pietro, Gramsci, C.so Italia, Matteotti, Trezzi, Verdi, Bengasi, Garibaldi, Piazza Conciliazione. La sfilata sarà preceduta dal “Gruppo sbandieratori e musici Rione San Lazzaro di Asti” Piazza Conciliazione. Tra corso Garibaldi e via Tripoli in occasione della manifestazione è prevista anche la fiera della Creatività con bancarelle.

La storia del Palio

Voluto per promuovere e realizzare la rievocazione storica della battaglia di Desio (21 gennaio 1277), il Palio nasce nel 1989 con l'intento di riscoprire e salvaguardare le origini e le identità culturali della città.

Foto: Palio degli Zoccoli/Facebook (Mariol Saba Photography)