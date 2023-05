Il Palio degli Zoccoli a Desio

Si terrà domenica 4 giugno la 33° edizione della rievocazione della storica battaglia di Desio (21 gennaio 1277) e delle origini delle 11 contrade storiche della città, condotte da Ottone Visconti.



"11 nobili Contrade che si sfideranno il prossimo 4 giugno durante il tradizionale Palio degli Zoccoli, un appuntamento tanto atteso dalla città e da tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio. Sarà una rievocazione molto partecipata della storica Battaglia di Desio, con le bandiere e i vessilli che sventolano festosi per le strade e sui balconi, che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di preservare, valorizzare e tramandare. Un dovere morale, civico, politico, storico, che sento fortissimo, non solo come Sindaco, ma anche come cittadino. Iniziative come queste contribuiscono a rafforzare l'identità cittadina e a riscoprire i costumi e le usanze del nostro Comune. Siamo orgogliosi dell'entusiasmo con cui le varie Contrade aderiscono ogni anno al programma del Palio, perché in questo modo arricchiscono la comunità desiana e la rendono ancora più unita e coesa, offrendo un’ulteriore occasione di divertimento e aggregazione, grazie a una formula che porterà la corsa nelle vie della città" ha commentato il sindaco Simone Gargiulo.



Durante la presentazione dell’evento è stata estratta la griglia di partenza. La disposizione: Bassa, san Giorgio, san Giovanni, Busasca, santi Pietro e Paolo, Piazza, Prati, Dugana, san Carlo, Foppa e san Pietro al Dosso. Il drappo con cui sarà premiata la contrada vincitrice è firmato dall’artista Arturo Donadoni. L’opera raffigura delle ali trafitte che rappresentano gli innocenti, gli unici a subire la guerra decisa dai potenti, come i desiani con Torriani e Visconti. Sabato 20 maggio, invece, i contradaioli hanno giurato in Basilica e si è tenuta l’ investitura dei maestri di contrada.

Il programma prevede domenica 4 giugno alle 18 la partenza del corteo da Villa Tittoni Traversi, la sfilata lungo le vie Lampugnani, San Pietro e Gramsci, corso Italia, Matteotti, Garibaldi e Piazza Conciliazione. A precedere la sfilata ci sarà il gruppo sbandieratori e musici Borgo Moretto, Alba. In piazza Conciliazione ci sarà la lettura del proclame, la disputa del Palio e il proclama della contrada vincitrice. Sabato 10 giugno si terrà invece la festa di ringraziamento presso la contrada vincitrice.