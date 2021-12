Panettoni d'Autore in Villa Reale

Anche il panettone diventa "reale". Nel programma di aperture straordinarie per le festivaità della Reggia di Monza, tra le iniziative proposte incluse nel biglietto di ingresso alla Villa Reale, arriva anche l'appuntamento "Panettoni d'Autore".

L'iniziativa è in programma mercoledì 29 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00, presso il Salone da Ballo. "Una occasione imperdibile per fare un vero e proprio “viaggio goloso” nella pasticceria artigianale alla ricerca dei migliori e meritevoli maestri pasticceri che proporranno la loro rivisitazione del celebre lievitato" spiegano dalla Reggia. Spazio anche alle degustazioni con un percorso sensoriale e gastronomico tra i sapori della Lombardia in programma per venerdì 7 gennaio.

In occasione delle festività la Reggia di Monza aprirà le sue sontuose e regali stanze nei seguenti giorni: dal 26 al 30 dicembre 2021 e dal 2 al 9 gennaio 2022 proponendo un’apertura straordinaria. Nel calendario natalizio una serie di proposte diversificate, che spaziano dalla musica, all’arte, all’architettura, alle attività per i più piccoli e per le loro famiglie. Non mancheranno anche eventi gastronomici con il cibo principe delle feste: il panettone.