Esploratori per un giorno al Parco delle Groane

Esploratori per un giorno. L’appuntamento è per domenica 13 settembre al Parco Polveriera di Solaro che diventerà scenografia del progetto BioBlitz.



Dalle 10 alle 15 grandi e piccini potranno avventurarsi alla scoperta della flora e della fauna del parco. Guidati da esperti, dalle guardie ecologiche volontari, dagli educatori e dalla tecnologica attraverso l'app iNaturalist scopriranno flora,funghi, anfibi, rettili, insetti e uccelli che vivono nella grande area verde brianzola.



L’iniziativa è promossa da Area Parchi e Regione Lombardia ed è inserito nel progetto “citizen science” dove chiunque può apportare il proprio contributo alla ricerca caricando sull’App iNaturalist le specie scoperte e fotografate in occasione delle visite guidate.



In programma sei visite guidate con un numero massimo di 15 partecipanti per gruppo. Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email a educazioneambientale@parcogroane.it specificando la visita prescelta e il numero di partecipanti.