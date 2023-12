Gonfiabili, cinema e giostre: apre vicino a Monza il parco di Natale al coperto

Un parco divertimenti a tema natalizio di tremila metriquadrati, al coperto, non lontano da Monza. Pista del ghiaccio, autoscontri, gonfiabili, giostra, playground, pungiball, calci di rigore, Babbo Natale nella casetta, spazio cinema e animazione. Tutto questo a Lariofiere, a Erba, nel comasco.

"In pieno accordo con il Consiglio direttivo di Lariofiere stiamo lavorando per riuscire ad utilizzare la struttura il maggior numero di giorni l’anno in modo da rendere, dal punto di vista economico e gestionale, più efficiente e produttiva l’intera attività. Lo scorso 7 dicembre abbiamo offerto al pubblico un’occasione di aggregazione culturale con la proiezione in diretta della Prima Scaligera “Don Carlo” e, in anteprima, l’esposizione dei bozzetti dei costumi originali della costumista premio Oscar, Franca Squarciapino" ha spiegato il presidente di Lariofiere Fabio Dadati. E adesso si pensa al Natale.

Fino al prossimo 7 gennaio l’offerta di Lariofiere con il Parco di Natale vuole essere una nuova occasione di intrattenimento ludico al coperto e con la possibilità di accedere a tutte le animazioni per il tempo che il visitatore desidera. Le prime giornate di apertura hanno già registrato migliaia di visitatori. Il parco di Natale si trova al Centro Espositivo Lariofiere, viale Resegone, Erba. L'ingresso ha un costo di 10 euro per gruppi minimo 3 persone, ingresso gratuito 0-4 anni; 12 euro ingresso singolo. Parcheggio gratuito.