Concerti, cinema e feste: l'estate del parco Tittoni

Tornano gli eventi dell'estate nel parco di Villa Tittoni, a Desio. Dal 27 maggio al 4 settembre 2022, nello splendido scenario della villa brianzola, in via Lampugnani 62, ricominciano i concerti, le feste a tema, le silent disco, il cinema all’aperto e tanti altri eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate. La grande novità del 2022 sarà il ritorno dei concerti in piedi. In tanti eventi, soprattutto il venerdì e sabato, concerti e feste potranno essere vissuti in libertà nel grande giardino della villa. Per le serate più raccolte, come alcune in occasione dei concerti del mercoledì, Parco Tittoni offrirà anche una soluzione con posti a sedere e tavolini per restituire al proprio pubblico l’atmosfera intima della stagione 2021, segnata appunto dai concerti fruibili solo da seduti.

Il calendario e la programmazione

La programmazione, non ancora completa, include gli show di Bugo (29/06), 24 Grana (04/06), Ritmo Tribale (26/08), Mercanti di Liquore (03/09), Dj Ralf (16/07), Omar Pedrini (22/06), Nanowar of Steel (22/07), Giorgio Canali e Bianco (27/07), Meganoidi (27/07), Vallanzaska (24/06), Clan Destino (26/06), Management (25/06), Iron Mais, Vintage Violence e Babbutzi Orkestar (02/07), Derozer (15/07), Giuda (24/07). Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Queen (19/06), Pink Floyd (17/07), De Andrè (13/07) e 883 con Sandro Verde, vero tastierista della band (11/06). Parco Tittoni però non è solo musica, perché quest’anno daremo grande spazio a serate in cui è la parola ad essere protagonista, con Filippo Giardina (05/06), Enrico Galiano (15/06), Eleazaro Rossi (06/07), Guido Catalano e Roberto Mercadini (04/09), e gli amici affezionati del Comedyficio di Alessio Parenti (08/06 e 20/07).

Cinema all'aperto e silent disco

Il lunedì è sempre riservato al tradizionale cinema all’aperto, con la proposta di una selezione delle migliori pellicole di oggi e di ieri. Non mancheranno le feste a tema: Irlanda (01/06), anni ’90 (17/06), Woodstock (30/07); le silent disco per ballare tra luci colorate (28/05 - 18/06 - 23/07) e anche uno speciale karaoke show (10/06). Tra le giornate a tema si segnalano le giornate del benessere (30 e 31/07), la fiera del vinile (19/06) e il tradizionale Brianza Summer Beer tutto dedicato alle birre artigianali (dal 05 al 07/08). Tutta la programmazione sarà disponibile e aggiornata sul sito www.parcotittoni.it.