Parco Tittoni, il programma fino al 22 giugno tra karaoke e partite dell'Italia

Continua il ricco programma estivo del Parco Tittoni, tra concerti, karaoke e partite dell'Italia agli Europei. Una settimana di incontri e di spettacoli animeranno la bellissima cornice del parco, per celebrare un'estate colorata appena iniziata.

Il programma

Di seguito il programma fino al 22 giugno.

- Mercoledì 16 giugno

Italia - Svizzera Euro 2020

Goditi le partite dell'Italia agli europei, comodamente seduto in mezzo agli alberi e con menù e offerte speciali per l'occasione. Occorre però aspettare la prossima gara, per stavolta siamo al completo!

- Giovedì 17 giugno, Nasty Thursday

Il #nastythursday non vi lascia soli nemmeno in questo 2021! Ogni giovedì il party più amato di Parco Tittoni, per accendere le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi dell'estate.

Orari: apertura dalle 19 a mezzanotte; ingresso gratuito. Prenotazione tavolo consigliata.

- Venerdì 18 giugno, Karaoke Leggerissimo

Con il Karaoke Leggerissimo Parco Tittoni si trasforma in un grande talent show, dove gli appassionati possono ritrovarsi per cantare a squarciagola tutte le hit del momento. Il visitatore troverà microfoni aperti, testi proiettati e dei veri menù per le richieste dei brani.

Orari: apertura dalle 19 a mezzanotte, inizio karaoke ore 21. Ingresso in cassa 5 euro (prevendita 5 euro + diritti). Prenotazione tavolo consigliata.

- Sabato 19 giugno, Omaggio agli 883

Un omaggio alla band italiana simbolo degli anni ’90 con la tribute band più quotata: tutti pronti a cantare le canzoni di una generazione. In tutte le aree, playlist anni' 90 prima e dopo il concerto.

Orari: apertura dalle 19 a mezzanotte, inizio concerto ore 21. Ingresso in cassa 10 euro (prevendita 10 euro + diritti). Prenotazione tavolo consigliata.

- Domenica 20 giugno, Italia-Galles Euro 2020 + Comedyficio

Goditi in maxischermo le partite dell'Italia agli europei, comodamente seduto in mezzo agli alberi e con menù e offerte speciali per l’occasione. Stavolta ci tocca il Galles, ricordati che per vedere la partita devi prenotare in area “villa" o “radura”.

Quale migliore occasione per farsi qualche sana risata, dopo un anno trascorso tra lockdown, quarantene e privazioni?

Al Comedyficio partecipano in ensemble i comici di Zelig, Colorado, Comedy Central (tra gli artisti Raffaele D'Ambrosio, Omar Fantini, Gigi Rock, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Robin Scheller, Alberto Vitale, Silvio Cavallo) presentati da Alessio Parenti.

Nello stile del Comedyficio, alle risate contribuiscono agli spettatori, che diventano così co-protagonisti di spettacoli unici.

Orari: apertura dalle 17 a mezzanotte, inizio partita ore 18. Inizio Comedyficio 21.30. Ingresso partita: gratuito, ingresso Comedyficio: biglietto in cassa 10 euro (prevendita 10 euro + diritti). Prenotazione tavolo consigliata.

Per scoprire l'intero programma visitare il sito dedicato.