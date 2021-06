Musica, drink e show: ecco il weekend del Parco Tittoni

Musica, show, drink&food sotto le stelle e intrattenimento. Tutto pronto per un nuovo weekend nel Parco Tittoni. Dopo il Nasty Thursday, venerdì l'esibizione del cantautore Giancane. Ecco il programma del fine settimana.

Giovedì 3 giugno

NASTY THURSDAY

Il #nastythursday non vi lascia soli nemmeno in questo 2021! Ogni giovedì il Nasty Party prende possesso di Parco Tittoni per accendere le serate che da ormai da anni regalano i ricordi più intensi delle vostre estati. La formula è quella che ha debuttato lo scorso anno: più comodi e più silenziosi, ma sempre in gran divertimento.

Confermata l’offerta di 2 drink a 10 euro e doppia birretta a 8 euro

> Orari: apertura dalle 18.00 alle 22.45, inizio concerto ore 21

> Ingresso gratuito

Venerdì 4 giugno

GIANCANE

Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”, Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country.

Giancane ci ha tenuto compagnia nei mesi di lockdown con "Ipocondria", la sigla per (Z)ZeroCalcare a Propaganda Live. "Ansia e Disagio" è il titolo del suo nuovo album, un mix di folk'n'roll, country-neomelodico e cantautorato, il cui booklet contiene 11 giochi - cruciverba, rebus, enigmi - uno per ciascun brano del disco.

> Orari: apertura dalle 18.00 alle 22.45, inizio concerto ore 21

> Prevendita 15€ + diritti, biglietto in cassa 18 euro

Sabato 5 giugno

ARISTOTELES

Che fine ha fatto Aristoteles? Sono in tanti a chiederselo in Italia. Ora, grazie Railroad, birrificio artigianale di Seregno (MB) sarà possibile incontrarlo a distanza di quasi 40 anni dal mitico film “L’Allenatore nel pallone”, pellicola del 1984 diventata un mito per gli appassionati di calcio e di cinema italiano.

Aristoteles torna in Italia e lo fa con una sua birra personale, la “Aristoteles” appunto, una Session India Pale Lager da 4 gradi leggera, beverina e perfetta per l’estate che sarà servita freschissima in bottiglia e alla spina.

Alle 18.30 l'intervista \ show condotta da Mirko Zullo e Rocco De Vito "Il bar del cult", collettivo che nasce per raccontare la commedia italiana attraverso un docufilm e una mostra con le locandine dell'epoca. Dopo l’intervista, Aristoteles sarà a disposizione per autografare il suo libro e le etichette della sua birra.

Dietro il personaggio esiste l’uomo, l’attore Urs Althaus.

𝑈𝑟𝑠 𝐴𝑙𝑡ℎ𝑎𝑢𝑠 𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑛 “𝐼𝑜, 𝐴𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠, 𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 𝑆𝑣𝑖𝑧𝑧𝑒𝑟𝑜”, 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡ℎ𝑒𝑘𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐶 𝑠𝑣𝑖𝑧𝑧𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑎 𝑠𝑖 𝑓𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑈𝑆𝐴 𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐺𝑄 𝑒 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 54. 𝑈𝑟𝑠, 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑣𝑎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑒𝑑 𝑒̀ 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝐶𝑖𝑛𝑒𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑎 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑚𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒 𝑠𝑓𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒.

> Orari: apertura dalle 18.00 alle 22.45, inizio show ore 18.30

>Ingresso gratuito

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...