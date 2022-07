Polizia, carabinieri, finanza e dj in campo per solidarietà

Uniti per la vita. Questo il titolo del quadrangolare di calcio che si disputerà domenica 3 luglio alle 17.30 allo stadio comunale di Arcore. Un quadrangolare di calcio a 11 che vedrà scendere in campo le squadre della guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia di Stato e la Nazionale italiana calcio dj. Inoltre dalle 21 street food e charity music festival con tanti artisti e dj per una serata all'insegna della musica, del divertimento e della solidarietà. Ingresso libero (con donazione facoltativa).

L'iniziativa è stata organizzata dal comune di Arcore in collaborazione con l protezione civile e l'Us Casati Calcio Arcore.