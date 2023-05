Passeggiata nel bosco incantato

Prezzo non disponibile

Una passegiata nella natura. La Pro Loco di Cornate D’Adda torna a proporre la possibilità di percorrere un itinerario unico nei folti boschi del vallone del fiume Adda. L'appuntamento è fissata per domenica 21 maggio con un itinerario a piedi, che si sviluppa per 6 km e che percorreremo in circa tre ore e mezza, si snoderà all’interno del Parco Adda Nord, lungo i sentieri che attraversano i boschi di Porto e di Paderno.

"Ammireremo insieme le alte pareti rocciose del vallone nella tipica roccia dell’Adda, abbracceremo grossi tronchi degli alberi antichi in una atmosfera quasi preistorica, ascolteremo le narrazioni sugli animali che vivevano qui moltissimi anni fa, ascolteremo i suoni ed il silenzio della natura. La parte centrale del cammino sarà lungo un sentiero nel vallone parallelo all’Alzaia che costeggia, da una parte il Naviglio di Paderno e le conche leonardesche, dall’altra il vorticoso scorrere del fiume Adda, nel suo unico tratto roccioso, che ispirò profondamente il Leonardo “Pittore”. Il camminare insieme in gruppi sarà intervallato dalle spiegazioni dei nostri divulgatori" spiegano gli organizzatori.

Le partenze sono fissate alle 8.30 e alle 8.45. Il ritrovo è in Piazza Don Giulio Ambrosiani, Cornate D’Adda – frazione Porto. La partecipazione ha un costo di 5 euro, gratuita per i minori fino ai 12 anni compiuti.