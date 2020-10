Passeggiata autunnale tra le foglie del Parco

Una passeggiata autunnale nel Parco, nel più completo rispetto delle prescrizioni Covid, per regalarsi qualche ora di pace per gli occhi e per lo spirito.

L’associazione Monza Reale organizza una “Passeggiata Foliage” nel Parco di Monza, immersi tra i colori e le sfumature che la natura regala in questa stagione.

L’appuntamento è per l’1 novembre alle 14.15 all’ingresso del Santuario della Madonna delle Grazie da dove partirà la visita accompagnati dalla guida monzese Matteo Barattieri.

Una sana passeggiata nel grande polmone verde cittadino, scoprendo angoli e curiosità che raccontano la storia del Parco, ma soprattutto ammirando l’evoluzione naturale del ricco patrimonio arboreo presente.

Un tuffo nei colori, salutando il verde delle foglie che stanno diventando gialle, arancioni e marroni.

Per informazioni e iscrizioni inviare un’email a monzareale@gmail.com