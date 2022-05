Passeggiata nel bosco per vedere le lucciole in Brianza

Una passeggiata al chiaro di luna, nel verde, per ammirare le lucciole. L'associazione Amici della Natura ha organizzato una magica serata nel bosco. Appuntamento per venerdì 11 giugno. "Siete tutti invitati a trascorrere con noi una tranquilla e rilassante serata sui sentieri al limitare dei boschi di Canonica alla ricerca delle lucciole, gli affascinanti insetti simbolo dell'estate" annunciano gli organizzatori.



"Appaiono illuminando piccole aree tra l’erba, e ci regalano un’atmosfera magica capace di farci tornare tutti bambini". Il ritorvo è fissato per le 21.15 al centro civico di via Delle Grigne a Canonica di triuggio. Per prendere parte all'iniziativa è necessario prenotare.