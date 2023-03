"Donne e sovrane a Monza", passeggiate guidate in centro

Orario non disponibile

"Donne e sovrane a Monza". Questo il nome dell'iniziativa in programma sabato 11 e domenica 12 marzo a Monza e organizzata dal centro Residenze Reali Lombarde nell'ambito degli eventi previsti in città in occasione dell'8 marzo.

L'appuntamento è alle ore 11.00 nel centro storico con visite guidate alla scoperta dei "segni femminili in città".

Sabato 11 l’itinerario percorre le vie cittadine soffermandosi nei luoghi storicamente connotati da una presenza femminile. Margherita, regina di stile mentre domenica 12 dalla Saletta Reale della Stazione di Monza alla Cappella Espiatoria, il percorso si muove intorno alla figura di Margherita di Savoia.

A cura di Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde. Gratuito con prenotazione info@residenzerealilombarde.it