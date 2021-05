Giornata europea dei Parchi, passeggiate nel verde

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata Europea dei Parchi 2021 (chericorre lunedì 24 maggio), il Parco Adda Nord ha allestito un “cartellone” di iniziative dedicate al pubblico e alle scuole. Il programma si chiama “Respira il Parco” ispirato al tema prescelto quest’anno che è il “respiro” nella e della natura delle aree protette.

Il programma di domenica 23 maggio

Si parte da Canonica d’Adda domenica mattina alle 9.30 con la pulizia dell’argine del fiume in collaborazione con la Onlus Plastic Free nell’ambito dell’iniziativa presentata l’altro giorno in Regione “UnPOPrimadelMare”. Ritrovo al centro sportivo di via Verdi.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.plasticfreeonlus.it

Nel pomeriggio ci si sposta a Trezzo sull’Adda per la seconda apertura primaverile del Museo Muva, il museo interattivo della Valle dell’Adda, ospitato al pianterreno di Villa Gina, sede del Parco Adda Nord. Il museo sarà aperto l’intero pomeriggio dalle 14 alle 17.30. È prevista una vista guidata alle 14.30. Per info e prenotazioni occorre scrivere una mail a muva.adda@gmail.com.