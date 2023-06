Passeggiata a "caccia" di lucciole nel Parco di Monza

Una passeggiata al chiaro di luna a caccia di lucciole. Appuntamento venerdì 23 giugno nel parco di Monza per una magica serata per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulle lucciole. "Impareremo a conoscere e riconoscere questi affascinanti insetti e ci stupiremo davanti al fenomeno della bioluminescenza nel buio del Parco di Monza" annunciano gli organizzatori, la cooperativa Meta.

Un’emozionante attività educativa-ambientale che prevede una presentazione della fauna notturna del Parco e un’escursione nel Bosco Bello (il bosco più antico del Parco di Monza) alla ricerca delle lucciole, con ascolto dei canti e dei richiami dei rapaci notturni (in particolare civette e allocchi). Ogni partecipante avrà una sorpresa luminosa ecosostenibile e un dono realizzato dai bambini dei Pre-Post Scuola di Monza.

Il ritrovo è fissato sotto al portico di Cascina Costa Alta (ingresso pedonale del Parco di Monza di via Costa Alta a Biassono). Durante la Lucciolata le attività sono condotte dagli educatori professionali META e non è prevista la presenza dei genitori. I genitori possono stare nei dintorni, nei prati della Cascina e nella zona bar. Per partecipare all’attività i bambini di 6 anni devono aver già frequentato la scuola Primaria da settembre 2022. I posti sono limitati. In caso di maltempo le attività verranno riadattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina. L’iscrizione online va effettuata con il modulo che si trova in questa pagina entro le ore 16:00 di venerdì 23 giugno.