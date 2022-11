Pista di pattinaggio e bungee jumping a Bovisio Masciago

Anche a Bovisio Masciago arriva la pista di pattinaggio.

Grandi e piccoli, sportivi e semplici appassionati possono pattinare in Largo Dabbeni dal 3 dicembre all’8 gennaio, sette giorni su sette, con i seguenti orari: - dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 - il sabato, la domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.00. Il biglietto di ingresso costa 5 euro senza limitazioni orarie, mentre il noleggio dei pattini costa 2 euro.

Presente sulla piazza per tutto il periodo anche un punto ristoro con frittelle, crepes alla nutella, bibite... e molti altri prodotti per una gustosa merenda. Quest’anno, per rendere ancora più magica l’atmosfera e regalare ai più piccoli un incontro davvero eccezionale, è stata istallata sulla piazza anche la casetta di Babbo Natale. E nel fine settimana i bambini possono incontrare Santa Claus, fare una foto con lui e consegnargli le letterine e assistere a meravigliosi spettacoli pensati per loro e le famiglie. Inoltre sulla piazza sono istallati per tutto il periodo di funzionamento della pista di pattinaggio anche bungee jumping, una delle attrazioni in assoluto più amate da bambini.