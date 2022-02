Petricore Showcase

Il 18 Febbraio il primo showcase di Petricoresounds, etichetta e studio della Brianza.



Sul palco:

Opening act

20.45 @derri.mp3

21.00 @contemarco

21.15 @lucacastoldi

___________________



21.35 @musicaboheme

22.00 @nicolebullet

22.30 @oh.my.moly

23.00 @niente.dimeglio



24.00 Petricore DJ Set



Aperture porte ore 20.00



Vienici a trovare per conoscere l’etichetta e gli studi di produzione Petricore e per conoscere gli artisti o fare due chiacchiere con i produttori.



Ingresso con Tessera Arci + 3€ per sostenerci @retebrianzapride

Solo con GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina obbligatoria all'interno nelle aree dove richiesta



? Arci Tambourine in Via Tenca, 16 a Seregno (MB)