PhotoFestival Monza

La 16ª edizione di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore promossa e organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, in programma dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 con 150 mostre diffuse sul territorio metropolitano milanese e in alcune province limitrofe, torna per il secondo anno consecutivo a Monza.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, sono due le mostre fotografiche ospitate negli spazi cittadini dal 1° al 24 ottobre: la mostra “Giovanni Verga scrittore fotografo”, a cura di Fondazione 3M, vede esposte presso la Galleria Civica di Monza circa 50 foto scattate dallo scrittore dal 1887 al 1902, mentre la mostra “Il suono dell’immagine” di Deborah Raimo porta il mondo della musica jazz nel Portico dell’Arengario di Monza attraverso le pareti fotografiche photoSHOWall?, un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

Quest’ultima mostra è inclusa nel palinsesto della quinta edizione di Monza Music Week (ottobre 2021), l’evento dedicato alla musica promosso dal Comune di Monza. «Photofestival è un importante segnale di fiducia per una comunità che si rimette in piedi e ricomincia a camminare. È un passo verso il graduale ritorno a quella normalità che tanto ci è mancata in quest’ultimo anno e mezzo, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. La pandemia, con tutte le sue misure restrittive, ci ha fatto comprendere quanto sia necessaria l’arte nella nostra vita. Senza dimenticare l’aspetto economico poiché il lockdown ha colpito duramente il settore della cultura. Compito delle Istituzioni è favorire il dialogo tra pubblico e privato per fare massa critica perché è anche dalla cultura che passa la ripresa economica del nostro Paese».

Galleria Civica di Monza Via Camperio 1, Monza (MB) martedì-venerdì 15.00-19.00 sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-19.00

(Foto © Deborah Raimo - CHIHIRO YAMANAKA)

