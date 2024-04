Pic nic d'Italia - Street food festival al parco di Monza

Dal 24 aprile al 1 maggio Tipico Eventi vi aspetta al Parco di Monza, in Viale Mirabello, con la 7^ Edizione del PIC NIC D’ITALIA, un evento dedicato al mondo dello street food e degli intrattenimenti, in una cornice davvero d’eccezione. Otto giornate all’insegna dell’ottimo cibo di strada, dello stare insieme e di momenti di grande divertimento!

Un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico attraverso specialità nazionali e internazionali di grande qualità, accompagnate da attività dedicate a grandi e piccini.



I migliori street chef italiani e dal mondo, con i loro gustosi piatti on the road sia dolci che salati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli al coperto saranno presenti durante tutte le giornate!



Ogni giorno, invece, tanti intrattenimenti diversi per accontentare grandi e piccini!

Immancabile presenza in tutte le giornate di momenti dedicati ai nostri piccoli ospiti con, a rotazione, spettacoli di magia, ballon art, baby dance, laboratori e giochi in legno. A intrattenere adulti e bambini ci penserà invece LEO MAS, direttamente da Striscia la Notizia e Zelig Lab, che porterà i suoi show di cabaret e trasformismo!

Imperdibili le serate di musica dal vivo, con format d’eccezione e grandi ospiti: giovedì 25 aprile si esibiranno i PUNTO IT con i migliori successi della storia della musica italiana, venerdì 26 aprile VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90®, il format ufficiale dedicato agli anni novanta e martedì 30 aprile serata con LO ZOO DI 105, by Radio 105, insieme a Pippo Palmieri & Wender.

Immancabili nel nostro evento al Parco sono gli appuntamenti con la Silent Disco, che quest’anno saranno mercoledì 24 e sabato 27 aprile. Domenica 28 aprile si terrà invece il 3° Raduno Cosplay Lombardia con tanto di gara, premi e sfilata.



L’orario sarà sempre dalle 10.00 alle 24.00, tranne nelle giornate del 24, 29 e 30 aprile in cui si aprirà alle ore 18.00. Vi ricordiamo che l’ingresso è sempre gratuito e senza prenotazione.



