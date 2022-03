Pilates tra i tulipani

Pilates tra i fiori, in un campo di tulipani. All'interno del campo di raccolta Shirin sono in programma lezioni di pilates.

Un’attività per il benessere, in una location suggestiva. Le lezioni sono in programma sabato 9 aprile dalle 16.00 alle 17.00 e sabato 16 aprile dalle 11.15 alle 12.15.

L'appuntamento fa parte delle attività collaterali organizzate all'interno del campo di raccolta Shirin, a Ornago. La lezione è riservata agli adulti, ha un costo di 20 euro e dura un'ora circa.

Il costo dell’ingresso al campo è di 4,00€, compresi 2 tulipani. E' necessario prenotare e i contatti si trovano sul sito dedicato.