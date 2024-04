La piazza si trasforma in una pista di go-kart: l'adrenalina diventa terapia

Go-kart e terapia. Sabato 20 aprile in piazza Unità d'Italia andrà in scena un evento organizzato dall'associazione Wheelchair karting che da quattro anni si occupa di promuovere la cultura dell'inclusione e lo spirito di avventura, per "permettere a chiunque, indipendentemente dal grado di disabilità, di vivere una giornata carica di emozioni". E l'adrenalina si trasforma in terapia.

"La piazza più importante di Vimercate diventa una pista di kart a tutti gli effetti dove potrete assistere a come il divertimento si trasforma in terapia! E in piazza troverete anche il gazebo di Pro Loco per iscrivervi e contribuire a rendere sempre più ricca l'offerta di eventi della nostra città" annunciano dalla Proloco.

E' necessaria la prenotazione.