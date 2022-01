Prezzo non disponibile

Besana in Brianza

A Besana si pattina sul ghiaccio per tutto gennaio. L'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l'apertura dell'impianto di pattinaggio sul ghiaccio allestito per le festività natalizie in piazza Corti. La pista di pattinaggio anzichè chiudere resterà aperta fino al 31 gennaio.

"La Giunta ha autorizzato l'estensione del periodo di permanenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio fino alla fine del mese, per avere un luogo di svago e divertimento all'aperto anche lontano dalle feste" spiegano dal municipio. L'accesso è a pagamento con obbligo di green pass e mascherina.