Orario non disponibile

Quando Dal 23/07/2022 al 24/07/2022 Orario non disponibile

Una corsa a ostacoli, divertente e solidale, in maschera. Torna a Villasanta l'appuntamento con la Power Run sabato 23 e domenica 24 luglio 2022.

La manifestazione che richiama runner, ma non solo, da tutta Italia ha un obiettivo benefico. Raccogliere fondi a favore dell'associazione Lele Forever sodalizio nato 21 anni fa nel ricordo di Lele Brandazzi, un giovane villasantese morto a causa della leucemia. Da allora papà Roberto e mamma Patrizia non si sono mai fermati e attraverso l'associazione intitolata al figlio continuano a sostenere le attività del reparto di Ematologia adulti dell'ospedale San Gerardo di Monza, e ad aiutare le famiglie dei malati oncologici che arrivano a Monza nella speranza di poter guarire.

La Monza Power Run non è solo corsa e competizione. Ma è anche - e soprattutto - divertimento e colore. I partecipanti possono correre anche con costumi goliardici, per il divertimento di chi assiste alla gara. Ma gli effetti sorpresa non finiscono qui: 12 e 21 km di corsa con ostacoli scenografici, arrampicate, salti, guadi e fango. Qui le info e le iscrizioni.