Ostacoli scenografici e divertimento: torna la Monza Power Run

Ostacoli scenografici e maschere goliardiche. Torna la corsa più insolita e divertente della Brianza. Appuntamento con la Monza Power Run sabato 20 e domenica 21 luglio.

Un percorso di 6 e 12 km di corsa con ostacoli scenografici, arrampicate, salti, guadi e fango per superare i propri limiti e mettere alla prova la resistenza ma soprattutto divertirsi. La manifestazione si terrà tra Villasanta, il Parco di Monza e l'autodromo.

"È una manifestazione non competitiva il cui ricavato sarà totalmente devoluto a sostegno della lotta alle leucemie. L’associazione Lele Forever ODV, che organizza l’evento, da oltre 20 anni supporta a questo scopo i progetti del reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale S. Gerardo di Monza". Organizzata da un'associazione no pro-fit, "Lele Forever Onlus", nata nel 2001 per volontà dei genitori e amici, in onore di Gabriele (LELE), morto nel 1999 a causa di leucemia. Da 14 anni combiniamo con successo sport, spettacolo e solidarietà, solo apparentemente diverse tra loro.

Non solo corsa ma anche solidarietà e divertimento. "Il cuore della Monza Power Run 2024 sarà in Piazza Europa, dove runner, golosi, appassionati, famigliari ed amici si riuniranno per la più bella festa dell’estate: lo Street Runners Party. Due giorni sopra le righe, in cui i partecipanti potranno gustare le specialità di alcuni fra i migliori food truck in circolazione, incontrare podisti goliardicamente mascherati e fare festa fino a tarda serata con dj set e concerti dal vivo! Stand aperti dalle ore 14:00 alle 24:00 Raduno dei Foodtruck, concerti e animazione. DJ set pomeridiano, contest delle maschere più goliardiche in preparazione alla MPR 12 K. In serata, concerto musica rock" spiegano gli organizzatori.