Presentazione libro "Vite di cristallo" a Monza

Giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 18:30, si terrà a Monza, la presentazione del libro “Vite di Cristallo” (Rubbettino Editore), della scrittrice calabrese Francesca Lagatta, già autrice di “Sanità Organizzata” (Falco Editore) e giornalista di LaC News24. L’evento si svolgerà negli spazi Manzoni16, di via Alessandro Manzoni. “Vite di cristallo” racconta la storia di coraggio e di amore tra una madre, Anna Cervati, e il figlio, Emanuele De Bonis, affetto da adrenoleucodistrofia. Quest’ultimo ha combattuto contro la malattia per quarantuno anni, tra atroci sofferenze, e si è spento lo scorso 1° settembre, lasciando un’impronta indelebile della sua esistenza. L’opera ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa le drammatiche condizioni in cui sono costretti a vivere i malati cronici e le loro famiglie, in particolar modo quelle che combattono contro malattie altamente invalidanti e degenerative, come l’adrenoleucodistrofia, che portano, molto spesso, all’emarginazione sociale. Oltre all’autrice, sarà presente Anna Cervati, madre di Emanuele De Bonis.