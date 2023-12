Il presepe vivente diventa un vero viaggio nel passato nel magico borgo a mezz'ora da Monza

Un'esperienza magica a poco piu di mezz'ora da Monza. Il 6 gennaio 2024 il pittoresco borgo di Onno, sulla sponda orientale del Lago di Como, è pronto a trasformarsi in un affascinante spettacolo vivente per celebrare la magia del Natale nella sesta edizione del Presepe Vivente. L'evento, organizzato dalla Parrocchia S. Pietro Martire di Onno, vede il coinvolgimento di circa 100 persone non solo tra attori e figuranti, ma anche tra personale tecnico e volontari, provenienti anche dai paesi vicini, coinvolgendo la comunità locale e visitatori in un'esperienza unica.

Cos'è il Presepe Vivente?

Il Presepe Vivente è un viaggio nel passato, un'immersione nella storia e nella tradizione natalizia. Il centro storico di Onno

si trasforma in un affascinante scenario, rivivendo la storia della nascita di Gesù attraverso scenografie suggestive e personaggi

che prendono vita.

Cosa Aspettarsi nell'Edizione del 2024

In questa sesta edizione, gli organizzatori hanno preparato una serie di miglioramenti e sorprese per rendere l'esperienza

ancora più coinvolgente. Dalle rappresentazioni contadine ai dettagli artigianali, ogni elemento del Presepe Vivente è curato con passione per portare la magia del Natale a tutti coloro che parteciperanno.

Dettagli dell'Evento

Data: 6 gennaio 2024

Luogo: Onno, Oliveto Lario

Programma:

Ore 14.00 inizio manifestazione

Ore 16.15 fine manifestazione

Ore 16.30 Benedizione dei bambini presso la Chiesa e a seguire tombolone presso il salone dell’Oratorio

Partecipate e Vivrete il Natale con Nuovi Occhi

Venite con la famiglia e gli amici a Onno il 6 gennaio 2024 per immergervi nell'atmosfera magica del Presepe Vivente.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni, contattare: Organizzazione Presepe Vivente

Email: presepeviventeonno@gmail.com

Sui social media per aggiornamenti in tempo reale:

https://www.facebook.com/presepeviventeonno

https://www.instagram.com/presepeviventeonno