Monza Summer 2021: tre mesi di appuntamenti dal vivo all'insegna di musica, arte, cibo e cinema

Monza torna a vivere: un’estate di eventi all’insegna della musica, del cibo, del teatro e soprattutto della voglia di divertirsi.

Martedì 1 giugno è stato presentato il calendario del Summer Monza 2021, il grande contenitore di eventi estivi promossi dal Comune di Monza che si svolgeranno da giugno a settembre.

Il debutto venerdì 4 giugno con KernelX, kermesse di respiro internazionale dedicata alla light art a cura di AreaOdeon che trasformerà fino a novembre gli spazi urbani in contesti espositivi temporanei grazie a installazioni luminose interattive e audiovisive di artisti italiani e internazionali.

Proiezioni sulle facciate del centro storico

Dal 4 al 13 giugno proiezioni sulla facciata di un palazzo vicino al Ponte dei Leoni (via Vittorio Emanuele II) che si trasformerà in una superficie di sperimentazione per artisti e studenti dei corsi di arti visive dell’Istituto Europeo di Design di Milano.

Dal 2 all’11 luglio i protagonisti saranno gli alunni delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Raiberti che saranno coinvolti nella reinterpretazione grafica della facciata dell’edificio. Un Sound safari porterà i monzesi e i turisti alla scoperta dei monumenti e degli edifici del centro storico: dal proprio smartphone, seguendo una mappa interattiva, sarà possibile esplorare la città e riscoprire luoghi e spazi iconici. Un progetto che mixa musica e parole e che prevede anche un omaggio a Dante Alighieri in versione 2.0 grazie alla collaborazione con l’associazione culturale «Mille Gru» e l’Accademia «IED» di Milano.

Fiori per le vie del centro

Sabato 5 giugno Monza fiorirà con l’evento organizzato dalle monzesi Raffaella Martinetti e Lorenza Sala: dalle 10 alle 19 il centro storico - tra piazza Roma, piazza San Pietro Martire, via Carlo Alberto e via Mapelli – farà da palcoscenico alla kermesse floreale dedicata a chi ha il pollice verde e a chi vuole dare un tocco colorato e profumato alla propria casa, al proprio balcone o al proprio giardino.

Monza visionaria e i concerti itineranti

Dal 15 al 23 giugno andrà in scena Monza Visionaria, format di Musicamorfosi: musica, poesia e performance tra Duomo, Arengario, Reggia di Monza e i quartieri della città. «Il Paradiso può attendere» è il tema dell’edizione 2021 con oltre 17 tra artisti e ensemble, 8 concerti e spettacoli itineranti, tra cui gli esclusivi format di Musicamorfosi: la Spiritual music, uno speciale concerto nel Duomo di Monza con uno omaggio a Dante e a San Giovanni Battista, patrono della città (martedì 15 giugno), e la Musica Mobile con 3 concerti itineranti, già promossi l’anno scorso, sul Magic Bus a due piani (lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 giugno) a San Gerardo, Sant’Albino e San Biagio.

Il Festival dell'Operetta con Elena D'Angelo

Torna il Festival dell’Operetta con la Compagnia Italiana di Operette di Elena D'Angelo metterà in scena Viva la tv (giovedì 17 giugno) - un concerto dedicato agli aneddoti, alle immagini, alle canzoni e ai personaggi che hanno reso indimenticabile gli anni Cinquanta e Sessanta della televisione con Carosello, Canzonissima, il Festival di Sanremo, Lascia o Raddoppia, Don Lurio, le gemelle Kessler, Walter Chiari, Sandra e Raimondo, La duchessa del bal tabarin (venerdì 18 giugno) - operetta in tre atti di Leon Bard racconta la vicenda di Frou Frou, «chanteuse» del Bal Tabarin di Parigi, di cui s’innamora il duca di Pontarcy che la sposa facendole promettere fedeltà per almeno 6 mesi - e Scugnizza (sabato 19 giugno) - operetta in tre atti di Mario Costa che racconta la storia dell’incontro di due scugnizzi napoletani, Totò e Salomè, con un turista americano, il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic.

Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21 con prenotazione on line obbligatoria sul sito www.comune.monza.it o sul sito www.eventbrite.it.

Un gioco urbano alla scoperta della città

Il 19 giugno partirà da Monza Città in trappola, un gioco urbano alla scoperta della Lombardia che favorisce il turismo di prossimità con l’uso delle tecnologie digitali e performance live. Firmato Dramatrà e realizzato col contributo di Fondazione Cariplo, il live gaming si svolgerà a partire dalle 15.30 con ritrovo ai Boschetti Reali.

Per San Giovanni benemerenze e concerto

Si rinnova anche quest’anno – giovedì 24 giugno alle ore 9.30 in piazza Roma - la cerimonia pubblica per il conferimento dei Giovannini d’Oro a quattro monzesi benemeriti (di cui uno alla memoria), che durante l’anno si sono distinti nel campo culturale, sportivo, economico-sociale.

È riservato a un’associazione cittadina, invece, il premio «Corona Ferrea». In serata, sempre in piazza dell’Arengario, si svolgerà il concerto Il pianoforte ben temperato, un percorso pianistico con Attilio Puglielli, Marie Kruttli, Alessandra Gelfini e Juan Rivero sulle note di Fryderyk Chopin, Domenico Scarlatti e Astor Piazzolla nel centenario della nascita. Il concerto è promosso da «Musicamorfosi».

Cena in bianco sotto le stelle

Una cena sotto le stelle in una location a sorpresa che sarà svelata solo una settimana prima dell’evento. Il dress code è il total white. Appuntamento sabato 26 giugno. Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Per la partecipazione è necessario iscriversi sulla pagina Facebook Cena in bianco Monza.

La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi

Sabato 3 e domenica 4 luglio la Milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Monza con due appuntamenti in piazza Duomo. Il 3 luglio alle 20 in programma Tra Van Gogh e Battiato, spettacolo con Marco Goldin, musiche di Remo Anzovino, Carlo Guaitoli al pianoforte e la voce di Alice, vincitrice del Festival di Sanremo 1981 con il brano «Per Elisa».

Il concerto sarà presentato da Elisabetta Sgarbi. Il 4 luglio il protagonista sarà l’autore de «Il giorno della civetta» nel contest «Leonardo Sciascia e l’arte», mix di musica e parole. La tappa monzese della «Milanesiana» è sostenuta dal Distretto Rotary 2042 del Gruppo Brianza 1 e 2.

Street food ai Boschetti Reali

Dal 16 al 18 luglio i Boschetti Reali si trasformeranno in un contenitore di cibo da strada di qualità. Prodotti tipici enogastronomici porteranno un angolo di Grecia a Monza con “Boschetti Street Food – Festa greca”, promossi da «Event Ivent». Si potranno gustare le specialità greche come gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro, accompagnate dalle migliori birre artigianali elleniche in una vera e propria food and drink experience.

Musica nei chiostri

Musica nei Chiostri, giunto quest’anno alla XXII edizione, nasce dall’idea di coniugare musica e architettura. In programma a luglio concerti in alcuni dei più suggestivi chiostri cittadini.

Si torna bambini con i clown

A luglio torna "Nonsoloclown", la rassegna internazionale di artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo allegro e divertente adatto ai bambini di tutte le età.

Cinema sotto le stelle in Villa Reale

A giugno, luglio e agosto il cortile del Liceo Artistico Statale Nanni Valentini ospiterà Cinema sotto le stelle: la rassegna di cinema all’aperto consente di ripercorrere un anno di cinema di qualità con i migliori film, le pellicole premiate agli ultimi festival cinematografici e importanti prime visioni.

Rievocazione storica, ma senza corteo

In assenza del corteo storico, a causa delle misure anti Covid, la 40esima edizione della Rievocazione storica ideata da Ghi Meregalli e promossa dal Comitato Rievocazione Storica – Monza si svilupperà attraverso lo spettacolo "Stupore e ammirazione per la rinnovata facciata del Duomo sognata da Teodolinda" in programma sabato 4 settembre. In piazza Duomo sarà protagonista la Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, specializzati nel teatro da strada. Special guest dell’evento sarà Vincenzo Zitello, uno dei più affermati maestri d'arpa, che con le sue note «dialogherà» con le statue della facciata del Duomo per raccontare la storia di Monza nei secoli.

Omaggio a Dante Alighieri

Incontro con Dante nei Castelli e nelle Antiche Dimore, in occasione dei 700 anni della morte del Sommo Poeta, chiuderà il Summer Monza 2021 sabato 18 settembre. Uno spettacolo teatrale itinerante tra le strade e le piazze del centro storico accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. La rappresentazione, per la regia di Agostino De Angelis, è promossa dall’associazione culturale Libertamente in collaborazione con l’associazione ArchéoTheatron e le compagnie teatrali monzesi.