Conto alla rovescia per gli eventi del FuoriGp

E' tutto pronto per giovedì 8 settembre in Piazza Trento e Trieste alle 18,30, quando sarà inaugurata ufficialmente l'edizione 2022 di #MonzaFuoriGP: presentatrice d’eccezione Danielle Frédérique Madam, la pesista e conduttrice televisiva italiana, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso. “La kermesse che porta anche nel cuore della città l’atmosfera frizzante, vivace e i colori del Gran Premio vede coinvolto il centro cittadino e, per la prima volta, abbraccia anche i quartieri – ha spiegato il sindaco di Monza Paolo Pilotto - Cominciamo quest’anno con San Rocco, con l’obiettivo di coinvolgere altre zone città già dalle prossime edizioni”.

In campo per la paritita del Cuore

Il programma, pensato per raccogliere l’interesse di tutte le età, coinvolgerà sia realtà fortemente radicate sul territorio sia quelle di scala nazionale. Ad aprire gli eventi sportivi della settimana motoristica, mercoledì 7 settembre alle 21 presso l'U Power stadium sarà disputata la trentunesima edizione della Partita del Cuore.

Gli eventi musicali

Un’attenzione particolare è riservata, come sempre, alla musica che sarà il biglietto da visita di Monza per chi raggiunge la città con il treno. In via Arosio, proprio accanto all’Infopoint di accoglienza, gruppi musicali di giovanissimi si alterneranno al microfono con Talent Yard, mentre sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo Open Pic di Poesia Presente, con versi e componimenti declamati davanti al pubblico. Il Deejay set sarà allestisto in Piazza Cambiaghi, mentre Enrico Ruggeri si esibirà in Piazza Trento e Trieste la sera di sabato 9 settembre. In via D’Annunzio è in programma per sabato sera “Music Fever!” a cura di Bungee Fly Dance Company, mentre gli studenti del Liceo Zucchi si esibiranno in Piazza Carrobiolo tutti i giorni, compreso sabato, all’interno del concerto delle orchestre regionali della rete dei licei musicali lombardi.

Protagonisti i motori e i piloti

Sono affidati a Radio Number One i talk show dedicati al mondo dei motori: Ivan Capelli, Jarno Trulli e Davide Valsecchi saranno i protagonisti giovedì sera di un approfondimento con la proiezione di un docufilm, mentre venerdì lo spazio sarà riservato alle donne dell’automotive “Women the race”; in via Vittorio Emanuele è in programma l’esposizione di auto storiche e dei modelli storici Vespa, mentre nel cuore di Piazza Trento troveranno spazio aree dedicate ai motori con l’esposizione di vetture da competizione. I maxischermo allestiti in piazza offriranno l’opportunità di condividere nelle giornate di sabato e domenica l’emozione in diretta delle prove e della gara. "Il centenario dell'Autodromo sarà naturalmente il leit motiv attorno a cui si svilupperà il FuoriGp di quest'anno, ma non sarà l'unico elemento che lo caratterizzerà: abbiamo voluto riservare ampio spazio ai giovani, al gioco e alle arti performative, portandoli anche in piazze finora poco coinvolte: nel tempo sarebbe auspicabile che tutta la città fosse contaminata dall’atmosfera di festa", aggiunge l’Assessore alla Cultura.

Spazio anche storia e cultura

Ai Musei Civici è allestita la mostra che celebra il centenario dell’Autodromo con cronache e documenti inediti e curiosi relativi alla costrizione e all’evoluzione del celebre circuito, famoso in tutto il mondo come il tempio della velocità. Dal 2 all’11 settembre 2022 presso la Galleria Civica “Monza: la Citta', il Parco e l'Autodromo”: in mostra opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso. In collaborazione con la Scuola di Pittura e delle Arti “Alessandro Conti”. Ingresso libero.

Gli eventi sportivi

Le Associazioni sportive di Monza saranno protagoniste di tutta la kermesse con spazi ed infopoint per presentare le proprie attività e momenti di esibizione. Il Coni Monza e Brianza presenterà il calendario delle attività 2022-2023 venerdì 9 settembre con un approfondimento sull’indice di sportività di Monza e Brianza.

La collaborazione con commercio e imprese

Numerose le iniziative organizzate grazie alla collaborazione con le associazioni territoriali di Confcommercio, con Ersaf, Fipe e Confesercenti e con l’Istituto Professionale “A. Olivetti” di Monza. I luoghi del FuoriGp saranno quindi ulteriormente animati grazie all’attività di promozione del commercio locale che ricorderà nelle vetrine dei negozi la storia e l’evoluzione dei luoghi simbolici di Monza ripercorrendo, attraverso la riproduzione di scatti dell’epoca, gli ultimi 100 anni, dal 1922 ad oggi.

“In questa occasione Monza si dimostra viva, accogliente ed attrattiva come la vorremmo sempre – aggiunge l’assessore al commercio, attività produttive e marketing Carlo Abbà – E’ un biglietto di presentazione della nostra città che mostra la grande importanza delle collaborazioni con le Associazioni economiche e produttive, in particolare ConfCommerciio ed Ersaf per la grande sensibilità dimostrata con l’iniziativa che donerà 100 nuove piante al Parco di Monza".

Gli altri luoghi della festa

In piazza Duomo sarà allestito l’infopoint per informazioni turistiche sulla città di Monza e sulla la manifestazione. Saranno in mostra i mezzi in dotazione all'Arma dei carabinieri; in piazza Cambiaghi sono stati posizionati i mezzi per di Pregiato Street Food e sono previste esibizioni serali di Mamamia Band e Yard Band; ai Boschetti Reali in programma Musica di deejay nazionali e il meglio della cucina romana; in via D’Annunzio sono in programma performance teatrali e un musical dall'atmosfera degli anni ‘70 e ‘80.