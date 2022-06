Il weekend lungo del parco Tittoni: concerti, musica e cinema

Concerti, spettacoli, drink e relax nel boschetto e cinema al'aperto. Ecco il programma per il weekend lungo del Parco Tittoni.

Mercoledì 22 giugno

OMAR PEDRINI - Dai Timoria a oggi

Con il titolo di questo nuovo spettacolo, Omar Pedrini (Brescia, 1967) vuole mettere in luce la sua duplice anima artistica, quella del cantautore-rocker e quella poetica dello storyteller. Nel concerto, che vede al suo fianco uno dei suoi chitarristi (il giovane Simone Zoni, figlio d’arte), interpreta le canzoni più significative della sua lunga carriera con i Timoria, per i quali Omar era autore della maggior parte delle musiche e dei testi, e di quella da solista, durante la quale ha realizzato 6 album, passando per tre Festival di Sanremo senza farsi mancare qualche cover, come omaggio ai grandi della musica che lo hanno influenzato da ragazzo. Fra un brano e l’altro Pedrini racconta aneddoti, recita poesie, svela i natali delle sue canzoni e soprattutto la sua anima, indossando le vesti del narratore che il pubblico ha conosciuto negli anni sia in teatro, sia nei programmi televisivi realizzati per Rai 2, Rai 5 e Sky Arte.

Una serata di “teatro canzone” che svela il lato più intimista del fondatore dei Timoria.

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 01.00, inizio concerto ore 21

> Ingresso 15€

Giovedì 23 giugno

NASTY THURSDAY

Più o meno da quando esiste Parco Tittoni, il giovedì sera il boschetto della Villa diventa il luogo magico dove ritrovarsi, sempre in compagnia di due birre (o drink) spendendo appena 8 euro.

Ogni settimana, dal 2 giugno all’1 settembre, il Nasty è la serata giovane che fa per voi, rigorosamente con musica da ballare.

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 1

> Ingresso gratuito

Venerdì 24 giugno

VALLANZASKA

I Vallanzaska hanno compiuto i loro 30 anni di carriera in pieno lockdown. Ma se hanno fatto 30, possono fare anche 31. Anzi, Trentour!

Con una scaletta che pesca qua e là dai loro dieci album, con “Abbiamo fatto 30? Allora facciamo trentour!” la band milanese suonerà su e giù per tutto lo stivale. Sui palchi ininterrottamente dal 1991, consacrati come la migliore ska band italiana, i Vallanzaska sono autori di canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come Cheope, Spaghetti Ska e Sì Sì Sì No No No.

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2, inizio concerto ore 21.30

> Ingresso in cassa € 10, Prevendita € 10 + ddp



Sabato 25 giugno

MANAGEMENT + Manitoba

ll ritorno ufficiale sulle scene dei Management con il primo singolo del nuovo percorso discografico insieme a Garrincha Dischi s’intitola “Ansia capitale” ed è un manifesto nonché title-track dell’atteso album. Nel decimo anno dall’uscita di ’“AUFF!!”, che portò alla ribalta il combo abruzzese a partire dal brano “Pornobisogno” – recentemente omaggiato dal rework firmato da VillaBoloS con la celebre illustratrice Fumettibrutti alla voce – Luca Romagnoli e Marco Di Nardo tornano con un brano che affronta la pena capitale dei nostri tempi: l’ansia.

Un messaggio che la band scaglia con la consueta irriverenza a cui ci hanno abituati: «Gli esseri umani stanno ultimando la loro più grande opera d'arte: la loro completa autoeliminazione. Finalmente possiamo essere fieri di qualcosa, finalmente un lavoro fatto bene!». Davanti all’imminente catastrofe globale, tuttavia, i Management restano ottimisti: «In fondo, ci vuole stile anche per scomparire. Buona ansia a tutti».

Con quel mix di elettronica, garage e dream-pop, che li ha portati a sviluppare un approccio nuovo nella stesura delle linee melodiche vocali, i Manitoba (Filippo Santini e Giorgia Rossi) si sono rapidamente affermati nella nuova scena musicale italiana.

Amici sin da bambini e innamorati della musica sin dalla prima adolescenza (Filippo inizia a suonare con i Cento e resta con loro per 7 anni e tanti concerti), dopo qualche anno Filippo e Giorgia decidono di essere coppia nella vita, e poi anche sul palco, mettendo la musica al centro delle proprie vite. Nella primavera del 2017, pubblicano con Sugar Music il singolo Brasilia e il loro primo album Divorami. Nel 2020, dopo varie aperture di concerti importanti e partecipazioni ai festival italiani, i Manitoba partecipano alla quattordicesima edizione di X-Factor con il singolo La Domenica. Il brano, poi prodotto da Manuel Agnelli, raggiunge un milione e mezzo di ascolti su Spotify.



> Orari: dalle 19.30 alle 2, inizio concerto Manitoba ore 21.15, inizio concerto Management ore 22

> Prevendita € 18,50 - compra qui https://link.dice.fm/ eBRHYIIjRpb





Domenica 26 giugno

CLAN DESTINO

I fan della prima ora di Ligabue se li ricordano bene, ma forse i loro nomi e la qualità del loro sound non è sfuggito nemmeno a chi Ligabue lo ascoltava poco: I Clan Destino (Gianfranco Fornaciari, Luciano Ghezzi, Massimiliano Cottafavi, Gigi Cavalli Cocchi) sono stati la band ufficiale del Liga per i primi 4 album, seguendolo in studio e sui palchi. Poi nel 1994 hanno deciso di intraprendere una carriera da soli, che senza dubbio è risultata meno fortunata di quanto avrebbero meritato, incidendo due album: "Clan Destino" (1994), e "Cuore-stomaco-cervello" (1995). Nel 1996 si erano già sciolti. Con Ligabue si sono ritrovati sul palco in occasione dei concerti-evento che il rocker di Correggio ha fatto a Campovolo nel 2005, 2015 e 2022. Ma quest’anno è anche quello della tanto attesa reunion, con la band che ha pubblicato un nuovo disco, a 27 anni dall’ultimo.

È uscito il 30 maggio e si chiama L’Essenza, preceduto dai singoli Manifesto e Troppo di niente. «In questi anni in cui l’assenza si è fatta largo nelle nostre vite, privandoci della nostra quotidianità – ha dichiarato la band – tempi in cui abbiamo sostanzialmente azzerato molte delle nostre abitudini e il tempo stesso ha assunto un diverso ruolo ai nostri occhi, abbiamo preso coscienza dell’Essenza come espressione di ciò che è davvero essenziale. Abbiamo anche percepito che questo nostro sentire accomunava tutti noi Clan Destino. Abbiamo sintetizzato l’unione di queste sensazioni in una parola che graficamente le contiene tutte: E(a)ssenza».

> Orari: dalle 18.00 alle 1, inizio concerto ore 21

> Ingresso in cassa € 10,00, Prevendita € 8,00 + ddp - compra qui https://bit.ly/clandestinopt





Martedì 28 giugno

ASSASSINIO SUL NILO * CINEMA ALL’APERTO

Regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal. Drammatico, – USA, 2022, durata 127 minuti.

Dopo Assassinio sull’Orient Express, Kenneth Branagh torna per la seconda volta nelle vesti di Hercule Poirot, il geniale detective belga inventato da Agatha Christie.

Assassinio sul Nilo è ovviamente basato sul romanzo “Poirot sul Nilo” ed è diretto da Branagh che, proprio com’è successo in occasione del primo film, ha a disposizione un cast di livello altissimo.

L’investigatore Hercule Poirot viene invitato dall’amico Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di neosposi, l’ereditiera Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle. Quando Linnet viene trovata uccisa, sul battello si apre l’indagine di Poirot: chi ha ucciso la bellissima ereditiera, dal momento che tutti sembravano avere un movente per farlo?



> Orari: apertura dalle 19.30 alle 01.00, inizio film ore 21.30

> Ingresso in cassa € 4,50, online € 5