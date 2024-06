Festa Anni '80, maxischermo per gli Europei e Irish Day: il weekend di eventi al Parco Tittoni

Il maxi-schermo per Italia-Svizzera, la festa Anni '80, la Silent disco, l'Irish Day per celebrare l'Irlanda con la birra tradizionale e fish&chips. Da giovedì 27 giugno a mercoledì 3 luglio, ecco il programma del weekend di eventi al Parco Tittoni di Desio.

Giovedì 27 giugno

NASTY THURSDAY

Torna la serata danzereccia più amata della Brianza, ogni giovedì dal tramonto a notte. Con le certezze dei 2 drink a 10€ e 2 birre a 8€. Ospiti & sorprese (quasi) ogni settimana, seguiteci anche sulla pagina Instagram di Nasty per scoprirle.

> Orari: apertura dalle 19.30 all’1

> Ingresso gratuito



Venerdì 28 giugno

80’S NEVER DIE - FESTA ANNI ‘80

80’s Never Die non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei capelli cotonati e dei pattini a rotelle.

Un tuffo nel passato per ballare, cantare e sognare la magica atmosfera del decennio più colorato di sempre. Dalla consolle suoneranno tutte le grandi hit anni ’80 accompagnate da animazione, luci, scenografie, ballerine, pattinatrici e coreografie per respirare tutta l’energia del decennio d’oro. Sullo schermo saranno proiettati spezzoni di film cult degli anni '80, videoclip e immagini iconiche dell'epoca per un viaggio visivo nel passato.

> Orari: apertura dalle 19 alle 2, inizio party ore 21

> Biglietto in prevendita 10 € + ddp (https://www.mailticket.it/ manifestazione/5839/80s-never- die-parco-tittoni-2024?fbclid= IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3QSDo_ xYVWhN-T34_5GL4FgA33fdP_ HcsaCkOrP4Yj5zGkw8nUPzuqfOI_ aem_Ti1GdrkLZnWy_Rl9XBpuBQ), biglietto in cassa 10 €



Sabato 29 giugno

ITALIA-SVIZZERA (EURO 2024) + NASTY SATURDAY/SILENT DISCO

Quarto appuntamento con le partite della nazionale di calcio agli Europei in Germania. Ci si può godere la sfida contro la Svizzera comodamente seduti al tavolo, bar e cucina sono a disposizione del pubblico con offerte dedicate. Durante la proiezione delle partite, per garantire più velocità, la cucina proporrà un menù ridotto, ma in grado comunque di soddisfare tutte le esigenze.



Dopo il sold-out dell'inaugurazione torna il Nasty Saturday, un sabato al mese per colorare la villa con le vostre cuffie silent disco e i 3 canali con altrettanti dj.

Cuffie disponibili già in prevendita (10€ + ddp) qui: (https://www.mailticket.it/ manifestazione/5J39/silent- night-parco-tittoni-2024? fbclid= IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Su4B14DSF N6k_ jwVyqSl85IURp5GUyxDu7dzD9O0EH9 0UbXOjM2kl-YU_aem_ ltaKVqAE32mue3X01SJQtA), oppure in cassa a 10 euro

> Orari: apertura dalle 17.30 alle 2, inizio partita ore 18, silent disco dalle 22

> Ingresso gratuito



Domenica 30 giugno

IRISH DAY



Ore 21.15: Gens d’Ys, che dal 1993 è l'emblema della danza irlandese in Italia, una pioniera nel suo campo con una vasta rete nazionale e il sostegno di importanti istituzioni.

Ore 21.45: Meneguinness, la band si esibirà nuovamente sul palco di Parco Tittoni, regalando emozioni uniche con la loro musica di ispirazione folk e celtica. (https://linktr.ee/ meneguinness)

La mostra fotografica “Il cielo d’Irlanda” è un viaggio fotografico che si snoda lungo le coste settentrionali dell’isola verde. Le fotografie, in parte realizzate con tempi di esposizione lunghi e talvolta in condizioni di tempo avverse, raccontano luoghi aspri e affascinanti avvolti da luce e colori intensi che si fondono insieme tra mare e cielo. Un paesaggio è uno stato d’animo, diceva il filosofo svizzero Henry-Frederik Amiel, e i paesaggi d’Irlanda li evocano tutti.

In cucina Fish&Chips e birra irlandese a volontà.

Dalle 18, nel boschetto animazione bimbi (gratuita)

Dalle 18.30 Superzero family show (gratuito): Chi è Superzero? Superzero è un eroe...o forse sarebbe giusto dire un supereroe. Ma è così diverso dai supereroi tutti muscoli e superpoteri! Superzero è un eroe romantico, timido ma travolgente, a volte anche imbranato, è un mago capace di stupefacenti trucchi che però non sempre riescono, ma quando riescono...che magia! È un abile giocoliere che incanta con le sue clave, i suoi cerchi, le sue palline...che talvolta, però finiscono per colpirlo!...e non parliamo dei suoi pupazzi...altro che pazzi! Lo vedo Superzero... sta arrivando, lo riconosco dai suoi vestiti multicolori e dalla sua valigia di cartone; una valigia che contiene 1000 magie,1000 sorprese e poi qualcosa di invisibile... no non è uno dei suoi trucchi, è qualcosa che non si può vedere, ma se chiudi gli occhi e apri il cuore potrai indovinare... È la gioia, la voglia di donarsi, l'altruismo e l'amicizia, la capacità di parlare il linguaggio dei bambini!.. e lui ci riesce bene!



> Orari: apertura dalle 18 all’1

> Biglietto per tutti gli show in programma 10 € + ddp (https://www.mailticket.it/ manifestazione/ZQ38/irish-day- parco-tittoni-2024?fbclid= IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0oKlgG6_ 7jLiK3Hw_ RKsAatGfVibxQcOwrbhQjIRtA- smfKkVz_RIxIIs_aem_ eBg0vpfuc0iOtn7rsMWyDg), biglietto in cassa 10 €

Martedì 2 luglio

TIKI TAKA NIGHT

Anche per quest'anno si rinnova la collaborazione tra TikiTaka e Parco Tittoni. Tutti i martedì potrete gustare birre e cocktail speciali preparati dai ragazzi della rete TikiTaka, pronti a mettersi alla prova dopo aver frequentato un corso da bartender. TikiTaka è una rete fatta di persone che costruiscono comunità più belle per tutti. Parco tittoni sostiene la sfida. Birra media chiara a 4 €

> Orari: apertura dalle 19.30 all’1

> Ingresso gratuito

Mercoledì 3 luglio

ENRICO GALIANO

Una lezione sull'arte di educare, ispirata al romanzo "Una vita non basta". Da Plutarco al mito di Pigmalione, da Harry Potter a Michelangelo, perché l'arte di educare è arte soprattutto di saper togliere. Perché i giovani non sono vasi da riempire, e nemmeno fuochi da accendere, ma fuochi già accesi la cui fiamma va tenuta viva ogni giorno.

Enrico Galiano è nato a Pordenone 47 anni fa. Insegna in una piccola scuola di periferia, scrive romanzi crea contenuti web ma soprattutto coinvolge, trasmette, travolge studenti e lettori. Il suo romanzo d’esordio “Eppure cadiamo felici” è stato il libro rivelazione del 2017, poi “Tutta la vita che vuoi” e “Più forte di ogni addio”, sempre con Garzanti. La sua webserie “Cose da prof” ha avuto oltre 20 milioni di visualizzazioni. Un professore di italiano che ogni istante conquista e riconquista chi ha il piacere di ascoltarlo perché esce dallo schermo, abbraccia dalla carta stampata e scavalca la cattedra.



> Orari: apertura dalle 19.30 all’1, inizio spettacolo ore 21.30

> Biglietto in prevendita 15 € + ddp (https://www.mailticket.it/ manifestazione/2139/enrico- galiano-parco-tittoni-2024? fbclid= IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0tleztEl5o LsVw6KmFPjaNWZtF5oInGxNpmKGERU RCmtvnSKQscU0TewY_aem_ KRiG5oRmJtEyuabb-OKA5Q), biglietto in cassa 15 €