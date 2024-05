Concerti, sagre, street food e mangiafuoco: tutti gli eventi dell'estate di Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2024 al 31/08/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Concerti, esibizioni, sagre, spettacoli di magia e giocoleria, la risottata sotto l’Arengario e lo sport. Sono quasi 100 gli eventi in programma per l’estate 2024 a Monza: si parte con la musica ma non mancheranno visite guidate, appuntamenti della tradizione dal mese di giugno tra cui il tanto atteso corteo storico.

Il programma

GIUGNO

1 giugno

Pedala coi lupi | Cascina San Fedele, Parco di Monza. Ore 18.00 ritrovo, ore 21.30 partenza. Evento cicloturistico. A cura di Torrevilla Bike ASD.

2 giugno

Marcia Formula Uno | Autodromo Nazionale Monza. Partenza ore 8.00, fine evento ore 13.00. A cura dell’Associazione LILT.

Ingresso gratuito al museo | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Ingresso gratuito in occasione della 1° domenica del mese.

“E lucevan le stelle” - ore 19.00 | Via Bergamo Performance artistica. A cura dell‘Ass. Mnemosyne.

78° anniversario della Fondazione della Repubblica – ore 10.00 Cortile d’onore Villa Reale - A cura della Prefettura di Monza e Brianza

5 giugno

Apertura Convegno nazionale Arre, un giorno in Villa 5 - 6 -7 giugno | Villa Reale A cura del Centro documentazione Residenze Reali Lombarde.

La classica allo Sporting “Concerto saggio pianoforte Ivano Palma” |Sporting Club Monza Viale Brianza 39–ore 21.15

“Vissi d’arte vissi d’amore” - ore 21.00 | Teatro Binario 7, Via Turati 8 Spettacolo teatrale a cura di Ass. Mnemosyne.

Festa dei Carabinieri - ore 18.30 | Piazza Roma e Piazza Duomo) Cerimonia ed esposizione | A cura dell’Arma dei Carabinieri In caso di pioggia presso la Opiquad Arena

6 giugno “Un quadro per San Gerardo” - ore 21.00| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4 Visita guidata al museo 2

7 giugno Risottata - ore 19.00| P.zza Trento e Trieste. Risottata con luganega monsciasca con animazioni in costume. A cura del Comitato rievocazione storicae Associazione Produttori di Luganega Monza.

Mostra-concorso d’Arte San Gerardo dei Tintori | Galleria Civica, via Camperio, 1. Dal 7 al 16 giugno. Orari: da lunedì a venerdì ore 15-19; sabato e domenica 10-13/15-19.

Mirabello cultura “Concerto letterario Gerardo Tintore il santo di Monza” | Parrocchia San Gerardo al corpo, Via San Gerardo 4. A cura del Ass. La casa della poesia di Monza.

8 giugno

Rievocazione storica | A cura del Comitato rievocazione storica. Mercato medievale - ore 16.00| Arengario, Piazza Roma. Sbandieratori itineranti, falconieri, duelli con armigeri. Corteo storico - ore 21.00| Largo Mazzini. Centinaia di figuranti in costume d’epoca che attraverseranno le vie del centro storico. Esibizione teatrale - ore 21.00| Piazza Duomo. Rappresentazione storica-fantastica con la partecipazione della Compagnia dei Folli.

L’amore è donna “Machbet frammenti” - ore 21.00| Sala Maddalena, Via Santa Maddalena 7. A cura dell’Ass. Hesperia lasciateci le ali. “Musica a km 0 – estate 2024” - ore 21.00| Chiostro Chiesa Sacra Famiglia di Monza. A cura della Compagnia teatrale impara l’arte. “San Gerardo patrono di Monza” - ore 14.00. | Chiesa San Gerardo al corpo. Visita guidata a cura dell’Ass. Guidarte. 21° Torneo di Rugby Città di Monza dalle 10.00 alle 22.00| Campo Chiolo-Pioltelli. Categorie minirugby. Concerto d’organo - ore 21.00| Chiesa di San Pietro Martire, Piazza S. Pietro Martire A cura del Comitato amici Mons. Tomalino. Esposizione auto d’epoca dalle 9.00 alle 17.30| Piazza Trento e Trieste. A cura del Motor Club Meridiana.

9 giugno

Campionato Regionale Lombardia valido per il “Trofeo Futuri Campioni" dalle ore 07.45 - Centro Natatorio "Pia Grande" di Monza. A cura del Comitato regionale FINP Federazione italiana nuoto paraolimpico Lombardia. “I maestri dell’800 lombardo” - Ore 10.30| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata alla mostra.

Concerto per il centenario della morte di Puccini - ore 17.00 Sala Maddalena, Via Santa Maddalena 7 A cura dell’Ass. culturale J.H. Newman. “Tu che di jazz sei cinta” - Ore 16.00| Sala degli specchi Villa Reale di Monza. Concerto a cura dell’Ass. Realtà Deborah Mancini.

Strabassotti dalle ore 08.30, alle ore 11.00| Villa Mirabello Parco di Monza. Marcia podistica non competitiva. A cura dell’Associazione Cuor di Pelo.

13 giugno “I segreti del Colosseo” - ore 21.00| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata alla mini-mostra. Concerto “riflessi corali” Ispirazioni musicali attorno a Giacomo Puccini - ore 21.00 Chiesa SS. Trinità Artigianelli P.zza Diaz. A cura dell’Ass. Musicale Le Dissonanze.

14 giugno

Inaugurazione rassegna “Cinema Sotto le stelle 2024” - ore 20.30 Cortile del Liceo Artistico "Nanni Valentini". Concerto di Ass. Stoppani in musica e proiezione del film “The Holdovers”. Conferenza con presentazione libro “Hariclea Darclèe. La diva che incantò Puccini” ore 18.30| Sala della pendola Villa Reale. A cura dell’Ass. Mnemosyne.

15 giugno “Vissi d’arte vissi d’amore - omaggio a Giacomo Puccini” ore 20.30| Sala Maddalena, Via Santa Maddalena 7. Concerto. A cura di Early Music Italia. Mirabello cultura primavera estate 2024 “Nel nome di Orfeo: Sciamanesimo e iniziazione” - ore 18.00| Sala degli specchi Villa Reale. A cura dell’Ass. La casa della poesia di Monza. Coppa Alberto Giove dalle 10.00 alle 20.00|Palazzetto Forti e Liberi, Viale Cesare Battisti, 30.

14-16 giugno. Torneo Internazionale di Basket Giovanile. A cura dell’Associazione Sportiva Monza International Basket.

16 giugno Streetworkout ore 10.00| Piazza Trento Trieste. Una camminata con soste per attività sportive. Monza Book Fest dalle ore 15.00 alle ore 20.30 | Portici dell’Arengario, Piazza Roma. A cura dell’Associazione Hemingway.

20 giugno “Sui passi della Monaca di Monza”- ore 21.00. | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata dal museo alla città.

21 giugno Mirabello cultura primavera estate 2024 Conferenza “Ansia e angoscia nella società in mutamento” - ore 16.00| Auditorium Pogliani Ospedale San Gerardo di Monza. A cura dell’Ass. La casa della poesia di Monza.

22 giugno L’amore è donna “Laudata sii” - ore 21.00| Sala Maddalena, Via Santa Maddalena 7 A cura dell’Ass. Hesperia lasciateci le ali.

“Musica a km 0 estate 2024” - ore 21.00| Chiostro chiesa Sacra Famiglia di Monza. A cura della Compagnia teatrale impara l’arte.

Mirabello cultura primavera estate 2024 Kermesse poetica/letteraria “Generazione Z – the green poetry Revolution” 2024 - ore 17.00| Sala degli specchi Villa Reale A cura dell’Ass. La casa della poesia di Monza.

62° Monza Resegone |Arengario, Piazza Roma. Gara podistica a passo libero, notturna ed a squadre ore 20.00 partenza della corsa staffetta Relay. ore 21.00 partenza della corsa classica a terne.

23 giugno

Monza Live Sound Festival - ore 21.00 | Piazza Roma. Serata di inaugurazione.

“Acque dipinte e dipinti d’acqua” - ore 15.30 | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni. Visita guidata “Il mazzolino di San Giovanni” ore 20.30 | Piazza Duomo. A cura dell’Ass. Guidarte Raduno statico auto Chrysler - ore 10.30-16.30| Piazza Roma.

24 giugno Musei Civici – apertura straordinaria | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda 4.. ore 10 - 13 |15 – 18. Apertura straordinaria in occasione della Festa di San Giovanni. “Sulle tracce di San Giovanni” -ore 15.30| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata dal museo alla città.

Messa solenne in Duomo - ore 10.30 |Duomo di Monza Festa patronale di S. Giovanni Cerimonia di consegna delle Benemerenze cittadine - ore 12.00 Portici dell'Arengario, Piazza Roma 27 giugno Presentazione “Agenda Biennale” - ore 21.00| Sala Conferenze Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4

Mirabello cultura primavera estate 2024 “i giovedì della regina le fate tra illusioni e disincanto” - ore 18.00| Sala degli Specchi della Villa Reale. A cura dell'Associazione La casa della poesia di Monza.

28 giugno

La classica allo Sporting “Concerto lirico artisti conservatorio” - ore 21.15| Sporting Club Monza, Viale Brianza 39.

Monza Live Sound Festival - ore 21.00| ARCI Scuotivento, via Rosmini.

Compleanno dei Musei Civici di Monza | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. 29 giugno “I maestri dell’800 lombardo” - ore 15.30. | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata alla mostra.

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Trento e Trieste. Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

30 giugno

Torneo di Bridge - ore 15.00 -19.00| Portici Arengario, Piazza Roma. Circuito di sei tornei all’aperto, proposti dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.

LUGLIO

4 luglio “I colori del buio” - ore 20.30| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni. 5 luglio Monza Live Sound Festival in centro - ore 18.00| Piazza Roma, piazza San Paolo, piazza San Pietro Martire, piazza Duomo.

6 luglio

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Trento e Trieste, Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

L’amore è donna “Io, Gabriele” - ore 21.00| Sala Maddalena, Via Santa Maddalena 7. A cura dell’Ass. Hesperia lasciateci le ali.

7 luglio

Ingresso gratuito al museo | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Ingresso gratuito in occasione della 1° domenica del mese.

11 luglio

Lo Stile Margherita dal museo alla città - ore 21.00| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata dal museo alla città.

12 luglio

Monza Live Sound Festival in centro | Piazza Roma, piazza San Paolo, piazza San Pietro Martire, piazza Duomo - ore 18.00

13 luglio

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Pertini, quartiere Sant’Albino, Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

17 luglio Mirabello cultura primavera estate 2024 “I principi della bioetica” - ore 16.00| Auditorium E. Pogliani Ospedale San Gerardo di Monza, A cura dell’Ass. La casa della poesia di Monza.

18 luglio

“Giallo notturno” - Ore 20.20| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni. 19 luglio Monza Live Sound Festival in centro - ore 18.00| Piazza Roma, piazza San Paolo, piazza San Pietro Martire, piazza Duomo,

20 luglio

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Trento e Trieste. Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

21 luglio

Concerto “Tu che di jazz si cinta” - ore 16.00| Reggia di Monza, A cura dell’Ass. Realtà Deborah Mancini. 25 luglio “I maestri dell’800 lombardo” - ore 21.00| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Visita guidata alla mostra.

26 luglio

Monza Live Sound Festival - ore 21.00| Viale Liberà 144, Centro civico LibertHUB. 27 luglio

Non Solo Clown ore 21.00| Piazzetta di via Cederna 29/31, quartiere Cederna, Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. 28 luglio Visita guidata “La Cappella Espiatoria nell’anniversario del regicidio” - ore 11.00| Chiesa Sacra famiglia di Monza, Piazza Santa Caterina, 9. A cura dell’Ass. Guidarte.

AGOSTO

1 agosto

“Stelle e luci d’estate” - ore 20.30| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni

2 agosto

“Dove correvano le antiche mura” - ore 21.00| Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo. Visita guidata serale.

3 agosto

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Trento e Trieste. Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

4 agosto

Ingresso gratuito al museo | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4. Ingresso gratuito in occasione della 1° domenica del mese.

10 agosto

Non Solo Clown - ore 21.00| Piazza Trento e Trieste. Artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco.

15 agosto Museo aperto per ferie dalle 15 alle 18 - dalle 20 alle 23| Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4

31 agosto

Speciale Monza FuoriGP“ Apertura straordinaria” ore 10.00 – 13.00 | 15.00 - 22.00 | Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina In occasione degli eventi del Monza Fuori GP il museo rimarrà aperto con orario continuato dalle 15.00 alle 22.00.

Eventi speciali

Rolling truck food dal 31 maggio al 2 giugno. Dalle ore 11.00 alle 24.00, orario continuato, Boschetti Reali

Coppa Alberto Giove al palazzetto Forti e Liberi, Viale Cesare Battisti, 30.14-16 giugno. Dalle 10.00 alle 20.00. Torneo Internazionale di Basket Giovanile. A cura dell’Associazione Sportiva Monza International Basket.

Mostra 800 Lombardo Dove: Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4 e Orangerie della Reggia di Monza Quando: Dal 13 aprile al 28 luglio 2024 Giorni Aperti a giugno: Mer-Dom, Dal 5 al 9, Dal 12 al 16, Dal 19 al 23, dal 26 al 30 giugno Orari (Musei Civici di Monza, Via Teodolinda Regina 4): mercoledì 15-18; giovedì 15-18/20- 23; venerdì, sabato e domenica 10-13/15-18 Orari (Orangerie) da mercoledì a venerdì 10-13/14-19; sabato, domenica e festivi 10-20