“QualiTÀlenti: voci di donne che non si sono fermate”: lo spettacolo per la festa della donna

In occasione della Festa della Donna 2024, la Provincia di Monza e della Brianza e la Consigliera di Parità del territorio presentano “qualiTÀlenti: voci di donne che non si sono fermate”, uno spettacolo tutto al femminile dedicato proprio alle qualità e ai talenti delle donne e alle loro battaglie e conquiste. A dare loro voce in quest’occasione sono artiste e donne eccezionali, in primis Beatrice Carbone, ex prima ballerina della Scala di Milano, che insieme alle colleghe porterà in scena uno spettacolo in cui le arti della danza, della musica, della poesia e del teatro dialogano fra loro in maniera armoniosa, creando trame di significato in cui il pubblico potrà rispecchiarsi o su cui instaurare un confronto.

Fra le performer che, il 7 marzo 2024 alle ore 20:45, calcheranno il palco dell’Auditorium Sanvito della BCC di Barlassina, oltre alla stessa Beatrice Carbone, figurano la collega ballerina Daniela Cavalleri, le giovani cantanti Chiara Senici, Orsola Fezzi e Camilla De Gennaro, la Compagnia di Flamenco di Mara Terzi e, ultima ma non per importanza, la talentuosa violinista Saule Kilaite, che già si è fatta conoscere dal pubblico nazionale e internazionale. Interverranno sul palco anche l’artista Isabella Mandelli con i suoi Barabbubles, l’atleta paralimpica Antonella Inga e la Dottoressa Giovanna M. Gatti, nota psicoterapeuta.

Un grande riconoscimento va ai partner coinvolti nell’evento: la Provincia MB ha potuto contare sulla collaborazione di tutte le artiste coinvolte, oltre che delle molte altre ospiti che si alterneranno sul palco nel corso della serata, che parteciperanno alla serata pro bono. Allo stesso modo, la Provincia ringrazia il Comune di Barlassina, che ha concesso il patrocinio all’evento, AFOL Monza e Brianza e BrianzaBiblioteche che hanno aderito all’iniziativa promuovendola sui loro canali, e BCC Barlassina (Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano) che, in virtù della bontà dell’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell’8 marzo, ha gentilmente offerto l’utilizzo degli spazi dell’Auditorium Sanvito, recentemente rinnovato.

L’appuntamento sarà per giovedì 7 marzo - ore 20:45, presso l’Auditorium Sanvito della BCC di Barlassina, in via C. Colombo, 1/3. L’accredito inizierà alle ore 20:30.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a questo link.