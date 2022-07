A Monza il primo raduno d'Italia di Cosplay

A Monza (MB) da venerdì 22 a domenica 24 luglio, presso i Boschetti Reali, in piazza Citterio, a due passi dal centro, prenderà il via la prima edizione del "Raduno Nazionale Cosplay", una grande festa dedicata ai cosplay organizzata dall'Associazione Culturale Arti Libere. Tre giornate, un programma fitto fitto di intrattenimenti per tutte le età. Monza si trasformerà per accompagnare il visitatore nel mondo comics.

Programma di intrattenimenti per tutte le età: musica dj set e i migliori food truck con ricette di tradizione italiana ed estera, bancarelle e artigianato, animazione e musica. Durante le tre giornate i partecipanti potranno esibirsi, travestendosi da personaggi dei videogiochi, fumetti, cartoni animati film o letteratura fantasy, mentre una giuria selezionerà i costumi migliori.