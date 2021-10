Forum8 Aci Rally Monza: fino al 31 ottobre biglietti scontati

Manca poco più di un mese a uno degli appuntamenti motoristici più attesi: dal 18 al 21 novembre l'Autodromo di Monza ospiterà il Forum8 Aci Rally Monza, ultimo appuntamento del Fia World Rally Championshio.

Da oggi, giovedì 14 ottobre, fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti scontati sui siti www.acirallymonza.com e www.monzanet.it e dai canali abituali del rivenditore autorizzato Ticketone.

Quanto costano i biglietti scontati

Gli appassionati che prenoteranno il proprio ingresso prima del 31 ottobre, beneficeranno di una tariffa scontata. Il biglietto per accedere allo shakedown di giovedì 18 novembre e alle prime Prove Speciali di venerdì 19 novembre è infatti in vendita al costo di 10 euro al giorno per persona.

L’ingresso in circuito sabato 20 novembre ha invece un costo di 20 euro mentre domenica 21 novembre, giornata in cui saranno premiati i vincitori del rally e del campionato del mondo, il biglietto costa 25 euro. Per quanto riguarda l’accesso del pubblico alle Prove Speciali esterne, che sarà gratuito, si stanno valutando diverse soluzioni in sinergia con le autorità locali.

Pacchetti di più giorni

Chi volesse partecipare a più giornate, può scegliere un abbonamento per 3 giorni (da venerdì a domenica) al costo di 40 euro oppure l’abbonamento per 4 giorni (da giovedì a domenica) al costo di 50 euro. Tariffe ridotte sono disponibili per i soci Automobile Club d’Italia, per chi ha un’età inferiore a 24 anni e per gli over 65 anni. È garantito inoltre l’ingresso ai diversamente abili e agli accompagnatori, previo accreditamento su un portale dedicato. I bambini fino ai 6 anni entrano gratuitamente.

Il biglietto dà diritto ad accedere a tutte le tribune dell’Autodromo Nazionale Monza aperte per l’evento e all’ingresso al Monza Rally Village (MRV). Il parcheggio interno al circuito ha un costo di 15 euro per ciascuna auto e si acquista direttamente all’ingresso il giorno dell’evento. Il listino completo dei biglietti e maggiori informazioni sul programma sono disponibili su www.acirallymonza.com.

Curiosando tra i paddock

Gli appassionati di rally potranno anche ammirare da vicino le vetture in gara all’interno del Parco Assistenza allestito nel paddock del circuito, comprando il biglietto aggiuntivo VIP Paddock. Quest’ultimo è subordinato all’acquisto del biglietto di accesso all’Autodromo e ha un costo di 10 euro al giorno per persona da giovedì a domenica. Non mancheranno quindi le occasioni per vivere appieno le emozioni del mondiale rally a Monza.

Si accede solo con il green pass.