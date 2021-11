FORUM8 ACI Rally Monza

In Autodromo arriva l’ultima tappa del World Rally Championship che vedrà competere più di ottanta equipaggi nel Tempio della Velocità e sulle montagne della bergamasca in sedici Prove Speciali tra giovedì 18 e domenica 21 novembre 2021.

“Per il secondo anno consecutivo il Campionato del Mondo Rally avrà il suo atto finale all’Autodromo Nazionale Monza. È una sorta di premio che conferma la tradizione motoristica del nostro territorio e la passione per il motorsport che tutti noi, facendo squadra, mettiamo con entusiasmo in campo. Mi riferisco alle numerose iniziative che organizziamo, non ultima ‘Ruote nella Storia’, tour di raduni e incontri culturali dedicato agli appassionati di auto d’epoca che Automobile Club d’Italia porta in tutta la Penisola e che quest’anno sarà una delle manifestazioni di contorno del World Rally Championship 2021. Prima di arrivare a Monza gli equipaggi, la mattina del 20 novembre, percorreranno le strade del capoluogo lombardo transitando davanti ai più importanti siti automobilistici scomparsi: Bianchi Edoardo, Zagato, Pirelli, Peugeot, Derby Italiana, Alfa Romeo, Isotta Fraschini, il Portello, Carrozzeria Touring. Mi piace pensare a questa kermesse come a una 'prova generale' delle celebrazioni dei cento anni del nostro Autodromo, che nel 2022 festeggia il secolo di vita”, afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza, prosegue: “Siamo orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno consecutivo l'ultima tappa del WRC. Si tratta del terzo evento di portata mondiale organizzato nel Tempio della Velocità, dopo il WEC e il Formula 1 Gran Premio d’Italia. Manifestazioni di tale importanza, soprattutto se valevoli per la conquista di un titolo mondiale, hanno un impatto fortemente positivo sull'economia del territorio allargato all'intera regione e rappresentano un importante volano per lo sviluppo turistico; di questo dobbiamo un grande ringraziamento ad ACI che si è fatto carico di rilevantissimi oneri per rendere possibili questi eventi anche in presenza di un anno finanziariamente molto complesso. L'evento sarà anche importante occasione per dare un messaggio impattante sul tema della sostenibilità ambientale, sul quale ACI, SIAS e tutti gli organizzatori ripongono estrema attenzione. Già lo scorso anno, infatti, è stato attuato un programma di Politica Ambientale che è valso il riconoscimento 1 Star da parte della FIA. L’obiettivo di quest'anno è quello di continuare sulla stessa linea, implementando altre iniziative a supporto della causa e realizzando alcune campagne di comunicazione per sensibilizzare sul tema. Oltre agli aspetti appena citati, il FORUM8 ACI Rally Monza mira ad essere uno spettacolo in pista e soprattutto una grande festa per tutti i tifosi. Le tribune saranno aperte al 75% e il pubblico avrà accesso a diverse aree di particolare interesse sportivo e di intrattenimento quali il Pirelli Rally Village e la zona dedicata del Parco Assistenza".

Il pubblico potrà accedere all’Autodromo durante i quattro giorni dell’evento esibendo il Green Pass europeo e acquistando un biglietto d’ingresso che permetterà l’accesso a tutte le tribune aperte lungo le PS con una capienza massima del 75 per cento dei posti, in ottemperanza alle misure Covid-19 attualmente in vigore. Le Prove Speciali esterne in provincia di Bergamo avranno invece accesso gratuito solo nelle aree individuate appositamente per gli spettatori che dovranno seguire un rigoroso regolamento di sicurezza consultabile sul sito acirallymonza.com.

Per l’intrattenimento del pubblico sono state pensate due aree ad hoc che si aggiungeranno all’esperienza dalla tribuna. La prima è collocata all’interno del Parco Assistenza, nel paddock, ed è accessibile acquistando il biglietto aggiuntivo VIP Paddock al costo di 10 euro. Gli spettatori potranno assistere da pochi metri alle attività dei team e vedere da vicino piloti e vetture, camminando in un percorso studiato appositamente per loro. La seconda sarà una zona dedicata al divertimento chiamata Pirelli Rally Village e posizionata nell’Area Garden nei pressi dell’ingresso pista del circuito, e nella quale gli appassionati potranno intrattenersi tra attività ludiche e stand informativi. Tra gli altri, ci sarà un’area simulatori, un maxischermo, uno spazio street food, un’area nella quale ammirare le vetture storiche della Fondazione Macaluso e una zona in cui si potrà acquistare il merchandising ufficiale del WRC.

Domenica la Brianza Parade Band si esibirà in una selezione di musiche tratte dal loro repertorio. Nei giorni dell’evento rimarrà inoltre aperto il Monza Circuit Shop situato nel Villaggio Negozi dell’Autodromo Nazionale Monza, nel quale si potrà comprare il merchandising del Tempio della Velocità. Farà da contorno al rally anche la manifestazione “Ruote nella Storia”, tour di raduni e incontri culturali dedicato agli appassionati di auto d’epoca organizzato, per la tappa milanese, da ACI Storico e Automobile Club Milano. Sabato 20 novembre alle 9:15 i partecipanti partiranno dalla sede dell’ACI Milano e, transitando da Largo Ascari, arriveranno in Autodromo a bordo delle loro vetture d’epoca sportive e da rally.

Fino al 17 novembre 2021 è possibile acquistare i biglietti per il FORUM8 ACI Rally Monza ad un prezzo ridotto dai siti www.acirallymonza.com e www.monzanet.it, dai canali abituali del rivenditore autorizzato Ticketone e dal Monza Circuit Shop presente in circuito.