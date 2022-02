Reale Mutua Monza Night Trail, la corsa in notturna nel Parco

L’appuntamento con il Reale Mutua Monza Night Trail è per sabato 7 maggio 2022 alle 20.30, quando i riflettori si accenderanno sul Parco di Monza a ritmo di dolci note. L’evento patrocinato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ed il Comune di Monza con il know-how del partner tecnico Monza Marathon Team per creare una manifestazione dal carattere tutto nuovo.

Una nuova avventura dal carattere onirico porterà a scoprire il Parco di Monza alle prime luci del buio. Al via sabato 7 maggio alle 20.30 tra illuminazione speciale, musica dal vivo ed il silenzio della natura.

Un percorso da 10,2 km adatto a tutti: famiglie, bambini e amici a quattro zampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro, ma anche per i runner sempre a caccia di nuovi traguardi per sfogare l’immensa passione. Partenza fissata alle 20.30 dai Giardini della Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa o camminata. Per la partecipazione sarà obbligatorio rispettare le normative sanitarie in materia di prevenzione della diffusione del COVID19 vigenti alla data della manifestazione.

Tutti i dettagli sul sito.