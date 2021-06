Record di accessi per la riapertura della Villa Reale: 8.500 visitatori in due weekend

Un vero e proprio record di visitatori. La Reggia di Monza torna a splendere e nei primi due weekend di riapertura con visite gratuite sono stati 8.500 i visitatori che hanno scelto di accedere alla Villa Reale che dallo scorso 30 giugno è tornata dopo più di un anno ad aprire le porte.

"Un ringraziamento speciale agli oltre 8500 partecipanti che in sei giorni hanno visitato la Villa Reale di Monza" hanno fatto sapere dal Consorzio, dando i numeri della partecipazione riscossa dall'iniziativa delle visite gratuite per festeggiare con il pubblico la riapertura del gioiello monzese.

"Sono aperte le prenotazioni per tutti i prossimi weekend, dal 12 giugno" spiegano dalla Villa Reale di Monza. Il biglietto di ingresso ha un costo a partire da 8 euro e le prenotazioni si effettuano online. La prenotazione online è obbligatoria, sarà possibile visitare gli spazi del complesso monumentale il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 18.30, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Il nuovo percorso di visita

Il percorso di visita comprende 28 stanze tra appartamenti e sale: un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. La visita, della durata di circa 60 minuti, inizierà dall’atrio di ingresso che conduce alle sale di rappresentanza del primo piano nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche; proseguirà poi negli spazi del Secondo Piano con il celeberrimo appartamento del Principe di Napoli, adattato dall’architetto Majnoni in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III; poi sarà la volta della biblioteca e della sua affascinante boiserie realizzata in legno di noce e degli appartamenti del Re e della Regina, per terminare infine nel salone centrale con lo splendido affaccio sui Giardini Reali.