Il Rossini Art Site riapre al pubblico

Rossini Art Site riapre al pubblico. Il parco-museo ha di recente inaugurato la stagione 2021 con un progetto context-specific, intitolato Wabi: un coinvolgente percorso sonoro trasmesso in cuffie wireless, ispirato al legame di Alberto Rossini con l'artista Hidetoshi Nagasawa, che ciascun partecipante ha ascoltato camminando nel parco alla scoperta delle opere dell’artista giapponese. Il progetto è stato realizzato dal collettivo di teatro sperimentale Circolo Bergman, a cura di Francesca Guerisoli e promosso in collaborazione con la Fondazione Pietro e Alberto Rossini.



Il programma per le prossime domeniche.



DOMENICA 23 MAGGIO è prevista una visita guidata del parco e della collezione alle ore 16.00, che permetterà al pubblico di immergersi nel verde tra prestigiose opere d’arte contemporanea in un tour condotto da guide abilitate esperte dell’associazione Artù, che sapranno accompagnarvi alla scoperta dei grandi maestri dell’Astrattismo Concreto passando per il Nouveau Réalisme, fino all’età contemporanea; artisti cha hanno concepito molte delle opere presenti in collezione appositamente per il luogo in cui sono oggi installate ed in stretto rapporto con la famiglia Rossini. Per partecipare alla visita guidata (€ 3,00 + biglietto di ingresso) è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo: info@ rossiniartsite.com , con l’indicazione dei nominativi di tutti i partecipanti. Ricordiamo ai visitatori che la visita si svolgerà anche in caso di pioggia lieve.

Regole covid

Per assolvere alla normativa Covid 19 è necessario fornire nominativo e recapito di tutti i partecipanti, che verrà conservato a norma di legge per 14 giorni. Invitiamo i visitatori al rispetto di tutte le misure igienico sanitarie definite e rese note dal Ministero della Salute, prima fra tutte l'astenersi dalla visita qualora si accusasse malessere fisico o registrasse una temperatura corporea superiore a 37,5°. Sarà necessario obbligatoriamente indossare la mascherina a coprire correttamente naso e bocca e, al contempo, rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri partecipanti. Si rimanda, in ogni caso, al senso di responsabilità individuale affinché il regolamento suddetto venga rispettato.

DOMENICA 30 MAGGIO alle ore 15.00 i più piccoli sono invitati a scoprire “La pelle dell’arte”con il laboratorio ludico-didatticobasato sul metodo Bruno Munari, condotto dallo staff di Labogattomeo.Attraverso la tecnica del frottage, la creazione prenderà forma per mezzo della sperimentazione tattile. L’evento (€10,00 + biglietto di ingresso ridotto) è rivolto ai bambini dai 4 anni in sue sarà garantito al raggiungimento di 12 partecipanti, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: info@ rossiniartsite.com